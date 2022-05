Mantiene la motivación

Agencias

Diario de Chiapas

Motivada por buscar la clasificación olímpica en el Campeonato Mundial de Mayores, en abril de 2021, la gladiadora Rita Fátima Rojas Chávez continúa con su preparación en casa, en el Estado de México, ente la emergencia sanitaria por Covid19.

Con ayuda de sus entrenadores Aarón Rojas (papá) y Alexis Olvera, la especialista en los 50 kilos, libre femenil, realiza ejercicios de preparación física en un espacio que adaptó en su casa.

“He estado trabajando aquí en casa, haciendo pesas. Mi papá me apoyó comprándome equipo para hacer gimnasio, me ayuda con mis rutinas y he estado trabajando con eso; también he podido hacer cosas que no hacía antes, me gusta mucho bailar y es lo que he estado haciendo”, relató la deportista.

Agregó que este tiempo sin actividad deportiva lo ha aprovechado para atender algunas lesiones generadas por las cargas de trabajo.

“Este tiempo me ha ayudado para recuperarme de algunas lesiones que tenía, que no son graves, pero que son cosas mínimas que dejé pasar con el tiempo y de las que no me había recuperado, por todo el trabajo que tenía acumulado de los últimos meses”, explicó.

Para Fátima Rojas, el estar en confinamiento no ha sido fácil, pues un principio tuvo problemas para poder dormir, además, confesó que en algunas ocasiones padeció ansiedad.

“Los primeros días de esto sí me llegó a afectar un poco porque empecé a tener problemas para dormir bien por las noches; aunque trataba de tener actividad en todo el día, sí me costaba conciliar el sueño, pero poco a poco y con el tiempo pude estabilizar esa parte.