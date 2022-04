Memo Ochoa anticipa objetivo

Agencias

Diario de Chiapas

Con 35 años y cuatro mundiales en su historial como portero de la Selección de México, Guillermo Ochoa, aún ve lejano su retiro como guardameta profesional.

“Mi sueño, intención e idea es trabajar, alargar mi carrera deportiva. Llegas a una edad que dices estoy de salida, hice lo que tenía que hacer y no me quiero quedar en esa parte conforme. Sé que puedo dar más físicamente y me ha ido bien. Mi intención es jugar cinco o seis años más”, dijo el arquero del América.

El arquero externó que quiere desea vivir el próximo mundial de Catar 2022 como titular y en dicho certamen poner fin a su carrera en el Tri, pues consideró que los jóvenes necesitan tomar su lugar en el futuro.

“Llega un punto en que se debe de poner fin a la Selección y darles oportunidad a los jóvenes y den un paso adelante y es lo que falta ahora. Mi idea es jugar el siguiente mundial, muchas ganas de dar ese paso de intentar de nuevo, hacer historia y llegar lo más lejos posible. Catar sería mi punto final en selección”, dijo a W Radio.

“No creo llegar como al Conejo, pero sí unos cinco o seis años más”, añadió sobre la posibilidad de jugar hasta los 45 años como Óscar Pérez.

El guardameta del América urgió a los arqueros mexicanos jóvenes a consolidarse en la Primera División, pues dejó en claro que no hay ninguno que le pueda competir a Jesús Corona, Alfredo Talavera o a él.