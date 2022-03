NBA no extrañará a Trump

Agencias

LeBron James dijo que la NBA en general no extrañará al presidente Donald Trump como espectador después de que éste habló sobre los jugadores de la Liga que se arrodillan antes de los partidos.

“Realmente no creo que la comunidad del basquetbol esté triste por perderlo viendo el juego”, dijo James luego de la derrota de Los Angeles Lakers por 105-86 ante Oklahoma City Thunder el miércoles por la noche. “Y eso es todo lo que tengo que decir. No quiero… no voy a entrar en un… porque ya sé a dónde podría ir esto, a dónde podría llevarme mañana. Yo no voy a caer en eso”.

En una entrevista con Fox and Friends el miércoles, Trump repitió su punto de vista de que arrodillarse durante el himno es irrespetuoso.

“Cuando veo gente arrodillada y faltándole el respeto a nuestra bandera y al himno nacional, lo que hago personalmente es apagar el juego”, dijo Trump. “Creo que es vergonzoso. Trabajamos con (la NBA), trabajamos con ellos muy duro tratando de abrirnos. Estaba presionando para que se abrieran y luego veo a todos arrodillados durante el himno. Eso no es aceptable para mí. Cuando los veo arrodillados durante el juego, simplemente le apago. No tengo ningún interés en el juego”, dijo el mandatario.

Los jugadores de la NBA han mostrado su apoyo a las causas de la igualdad racial y la justicia social con mensajes, incluida la frase ‘Black Lives Matter’ en la parte posterior de sus jerseys. James también aludió a la unidad de los jugadores cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump.