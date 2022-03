Por los olímpicos

Agencias

La clavadista Paola Milagros Espinosa Sánchez aseguró que ya se recuperó al cien por ciento de las secuelas del COVID-19, que contrajo en diciembre pasado, por lo que se alista para enfrentar su quinta cita olímpica, en Tokio 2020, para lo cual busca poner su nombre a la plaza que ganó para el país en el Campeonato Mundial de 2019.

“Yo la pasé muy difícil porque a mí me dio neumonía y fue un proceso de mucho miedo, incertidumbre en su momento, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de tener un buen neumólogo, pero fue un momento muy difícil y fue más complicado el proceso, tuve que tomar cortisona para que mis pulmones se pudieran desinflamar”, compartió la atleta en conferencia de prensa vía Zoom.

“En mi última tomografía salió que mis pulmones están completamente limpios, sin ninguna secuela de covid, eso me dio mucha seguridad y tranquilidad de que ya de aquí para adelante mis entrenamientos serían mejores”, explicó Paola Espinosa, quien con Melany Hernández logró la plaza olímpica en trampolín 3 metros sincronizados, tras conquistar la presea de bronce en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019, en Gwangju, Corea del Sur.

La ganadora de dos medallas olímpicas resaltó que tuvo que retomar sus entrenamientos poco a poco. “Ahora ya estoy entrenando (a doble sesión), me siento bien, cada vez mejor, para mí fue un proceso difícil, pero voy muy bien, por buen camino”.

Por otra parte, la campeona mundial de 2009, en plataforma 10 metros, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar a los atletas como grupo prioritario para recibir las vacunas contra el COVID-19.

“Ya me dio covid, pero no estoy exenta de que me vuelva a dar, porque así es este virus, a mucha gente le ha pasado, por eso agradezco mucho al presidente que nos haya hecho parte de este grupo prioritario para las vacunas; creo que es un gran acierto porque nosotros vamos a tener que salir del país, vamos a salir a otros países a seguir consiguiendo plazas para México, seguir compitiendo para foguearnos, pero tenemos mucho riesgo en ir, no nada más de contagiarnos, sino regresar a nuestro país y seguir contagiando a más gente, por eso creo que es muy importante vacunarnos y lo más pronto posible”, puntualizó.