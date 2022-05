Ramírez lamenta ventilación

Agencias

Diario de Chiapas

Al presidente deportivo de Pumas, Jesús Ramírez, no le gustó que Pablo Barrera haya ventilado la negociación que sostuvo con la directiva universitaria y aclaró que la intención era retener al mediocampista para el Apertura 2020, pero lo que solicitaba estaba lejos de lo que el club podía darle. Jesús Ramírez aclaró que no es de dimes y diretes ni de las personas que ventilan cuestiones laborales “y cuando hay una charla me parece que es privada; finalmente, él ya había terminado contrato”.

Informó Jesús Ramírez que se le hizo una propuesta a Pablo Barrera para que siguiera en el club, no la aceptó “y yo también tengo que ver por los intereses del club”. Dijo que lo que pedía el jugador para renovar “estaba lejos de lo que podíamos darle y sobre todo el tiempo también no le podía asegurar”. Dejó entrever que si Pablo Barrera cumplía ciertos objetivos se le podía otorgar una renovación más adelante. “El interés del club fue claro y creo que esas cosas no se pueden hablar afuera, son negociaciones que a veces se dan y otras no se dan. Él dice su punto de vista y yo tengo el mío. Yo no soy de todo este rollo”, de polémicas.

Considera que al final se tomó una decisión acertada, dado que Barrera ya tiene 33 años y personalmente tiene que ver por Pumas y “si en otro lado le ofrecieron lo que pretende, qué bueno”. Confirmó que desde hace tiempo Pablo Barrera era jugador libre y en su caso y de otros siempre se analiza no solo la parte económica, sino la deportiva y la edad, “qué te puede. Había objetivos por cumplir y si los cumples, a todo dar, y si no obvio no se puede dar. Para nosotros es un tema cerrado y que le vaya muy bien”. Por último, lamenta que se haya ido un jugador representativo de la institución, pero recalca que una negociación es de dos partes, así debe analizarse y no se llegó a un acuerdo.