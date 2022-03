Trabajan bases

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Con ya algunos años en funciones y eventos en puerta, destacando el número de afiliados este año, que superó cualquier expectativa, la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Chiapas camina con pasos firmes y a eso responde el tener de su lado a quienes han buscado dejar situaciones que lo único que consiguieron, fue propiciar un entorno positivo para aquellos que no estaban conformes.

Walter Abarca Cabrera, Presidente de la ATKDDECH, destacó que parten de los derechos esenciales del ser humano, para abrir la posibilidad de practicar esta disciplina desde otra perspectiva, con objetivos más claros y de mayor accesibilidad para todos en el estado.

“El deporte es un derecho humano, no tendría nadie que estar afiliado a ninguna federación para participar en eventos. Hay un tratado internacional en el que nuestro país está suscrito; sin embargo, había un anexo técnico que solicitaban afiliación; CONADE reconoció que no es así, TKD era el único deporte que hacía eso y desde 2020 buscamos la participación, ya lo hicieron y digamos que ya no hay obstáculos para poder participar en el proceso de Juegos Nacionales”, señaló.

A pesar de que hace algunos años intentaron que la asociación en la que militaban tuviera trato más justo y se toparon con los artilugios federados que los colocaron en jaque; sin embargo, encontraron una solución que los hizo crecer en todos los sentidos, sin olvidar lo que sucedió en aquel momento.

“Hubieron supuestas sanciones que no se concretaron, la CAT nos dio la razón, tenemos un resolutivo de ese organismo a favor pero no nos importa trabajar de ese lado, es muy tóxico y a nosotros nos interesa sacar el trabajo con niños y en el deporte escolar. Respetamos sus eventos, cada uno con sus actividades, pero nosotros tenemos un trabajo diferente, estamos felices con lo que hemos logrado y destacando de a poco”, explicó.

Sobre los que permanecen en dicha organización, sabedores de lo que sucede, que fueron parte de aquel movimiento frustrado y que siguen buscando que la situación mejore. Abarca Cabrera expuso que por lo menos han ganado que se les trate de manera digna ahí, porque de no ser así, ya sería un caso diferente.

“No había otra opción, no había otra posibilidad y dentro de todo, los que permanecen allá pues ya los tratan con más respeto, al existir otro organismo, al tener otra opción, pues ya tienes que ceder. Tiene que ser diferente, tienen que respetar a los agremiados, respetar la libertad para entrenar como quieran, reunirse como quieran, publicar lo que quieran en redes sociales y si es necesario hacer una crítica, pues también se vale”, admitió

De paso, el dirigente estatal deja claro el objetivo que persiguen en ese organismo, porque todo apunta a que nadie se está preocupando por el cambio generacional en este deporte, cada vez son menos los resultados y parece que nadie está tomando precauciones con eso.

“Todos hacen buen equipo. Yo creo que hay buenos atletas, con experiencia y todos suman; pero, es importante trabajar con las bases, se va a terminar esa generación y no habrá. Por so es importante el deporte escolar, es un semillero que en unos años son los que van a estar dando la cara por el estado”, finalizó.