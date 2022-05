Agencias

Juan Reynoso lo tiene claro: el Clausura 2021 puede ser el último torneo para muchos jugadores del actual plantel de Cruz Azul. El técnico celeste habló en entrevista con ESPN y reconoció que la plantilla podría hacer cambios para el próximo semestre.

“En el cuerpo técnico estamos convencidos, pero los muchachos tienen que saber que esta es la oportunidad, porque es muy sencillo decir ‘es una oportunidad más, es un semestre más’, pero para muchos puede ser la última oportunidad, creo que eso cambia la perspectiva”, dijo el timonel.

Futbolistas como Jesús Corona, Pablo Aguilar y Elías Hernández viven sus últimos seis meses de contrato y la edad influiría para un cambio generacional. En el polo opuesto están jugadores jóvenes como Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez, para quienes los aficionados piden más minutos.

“Vamos a intentar darle vida a todos, para que todos, llegado el momento importante del fútbol mexicano que es la Liguilla, tengamos un plantel parejito”.

Sobre los elementos que vuelven al equipo tras estar a préstamo en otros clubes, Reynoso mencionó: “La directiva me pidió que viera a todos y yo los estoy observando, estoy viendo cómo trabajan, la convivencia, etcétera, seguro se definirá ya esta semana y sobre eso, de forma privada porque está claro que primero se tendrían que enterar ellos, pero seguro algunos se quedarán, otros se irán, y la intención de buscar los refuerzos no es demeritar a los que están sino a raíz de esa competencia interna me interesa que los interescuadras y los entrenamientos sean competitivos, por eso vamos a traer estos refuerzos, más aún teniendo dos torneos”.

Por último, el entrenador de la Máquina destacó el trabajo hecho por su antecesor, Robert Dante Siboldi:

“Yo no digo que falta trabajo porque el técnico anterior, no quiero demeritar a nadie, el trabajo de Robert (Siboldi) fue muy bueno en cuanto a rendimientos y números, nos dejó una base importante, una base donde nos ha permitido construir o empezar a construir de acuerdo a nuestra idea de juego. Pero sí, es verdad, y no es disculpa que nosotros apenas tenemos dos semanas de trabajo, una con Joaquín Moreno y el profe Fer (García) y el ‘Conejo’ (Oscar Pérez) que fue más un introductorio, esta semana metimos cargas más altas, pero es como si fuera el primer partido de la pretemporada donde casi siempre juegas dos tiempos de 25 minutos o dos tiempos de 30 y curiosamente, no curiosamente pero la realidad marca que al minuto 60 (contra Santos) se nos acabó la pila, entonces poco a poco vamos a ir integrando cosas, sumando minutos de entrenamiento que nos puedan dar esa gasolina que hace falta en este fútbol que es intenso de poder completar los 90 (minutos) y sobrellevar bien los malos momentos”.