Verdasco, sin Roland Garros

El español Fernando Verdasco ha comunicado este viernes, muy a su “pesar y sintiendo una total frustración”, que no podrá jugar el torneo de Roland Garros, que empieza el domingo, por haber dado positivo en una prueba de COVID-19 a su llegada a París y tras haber superado de manera asintomática la enfermedad en agosto. “Este año no voy a poder participar en Roland Garros muy a mi pesar y sintiendo una total frustración”, escribe Verdasco en sus redes sociales.

“En agosto pasé el COVID-19 de forma asintomática, seguí las indicaciones de aislamiento y volví a mi rutina tras dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas”, explicó el tenista madrileño. “Desde entonces me he hecho múltiples pruebas PCR con resultados negativos en todas, incluyendo la llevada a cabo en el torneo Masters 1.000 de Roma. Volví a dar negativo hace unos días en el test que me hice antes de ir a Hamburgo, aunque no jugué al final por decisión profesional para preparar mejor Roland Garros”, continuó.

“Mi equipo y mi familia viajamos a París y nos volvimos a hacer las prueba PCR correspondiente. Todos dieron negativo, menos yo. Traté de explicar mi historial y situación para intentar solicitar hacerme otra prueba, especialmente tras haber visto lo sucedido en casos similares con otros jugadores”, narró Verdasco. “La organización de Roland Garros se negó a hacerme otro test, incluso teniendo en cuenta todas estas circunstancias y que había días suficientes para repetirme las pruebas antes de la competición y del sorteo del cuadro. Igualmente, fui descalificado”, señaló.