Editorial

¡la impunidad en Chiapas!

No cabe duda que los chiapanecos van a morir engañados, ya que en los últimos años se propagó la noticia de que por lo menos el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y ex aspirante a la gubernatura del estado, Set Yassir Vázquez tenía una orden de aprehensión por el saqueo presupuestal que se había dado durante su gestión.

Más de algún tuxtleco debe recordar que Set Yassir, en los últimos meses de su administración municipal, le entró como se dice “el gusanito” por ser candidato a gobernador de Chiapas, y como necesitaba dinero, a partir del proyecto de remodelación del centro de la ciudad, de ahí estuvo usando cantidades importantes para su campaña.

De tal manera que la remodelación del centro fue una verdadera burla para los tuxtlecos, y al concluir su mandato, hasta el nuevo presidente municipal Fernando Castellanos se tomó la foto, para dejar registrado que lo había denunciado ante las autoridades de procuración de justicia.

Con estas acciones se armó toda una cortina de humo, para proteger a los anteriores alcaldes, que también le metieron mano al presupuesto municipal, e incluso con esto se fijó la atención en Set Yassir, que hasta se olvidaron de los desmanes financieros del propio Fernando Castellanos.

Como se acostumbra Set Yassir se dio a la fuga, se sabe que colaboró con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, y finalmente ha terminado por convertirse en subsecretario del transporte y movilidad en el gobierno de Puebla.

Hasta hace algunos días se decía, nada confirmado por la autoridad que, a pesar de desempeñarse como funcionario público en Puebla, tenía una orden de aprehensión por los hechos de Tuxtla Gutiérrez. Incluso se dijo que había presentado un amparo que le había sido negado.

Pero resulta que todo esto simplemente fue una farsa, ya que, en la versión del gobernador de Puebla, no existe tal orden de aprehensión y tampoco el mencionado amparo.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que es falso que exista una orden de aprehensión con contra el subsecretario de Movilidad y Transporte del Estado, Seth Yassir Vázquez Hernández, quien ha sido señalado como responsable de peculado en su actuación como Alcalde de Chiapas.

El mandatario acusó que un integrante de la banda de los “conejos”, como el menciona a sus supuestos enemigos políticos, fue quien tramitó un amparo a nombre del funcionario estatal para darle vigencia al caso y atacar mediáticamente a su gobierno.

Sostiene Barbosa “Como si Yassir estuviera buscando o temeroso de la ejecución de una orden de aprehensión, eso hizo que el propio Yassir tomara medidas y que nosotros preguntáramos oficialmente a la Fiscalía de Chiapas si había una orden judicial en contra de él sobre algún delito y nos encontramos que nunca ha tenido orden de aprehensión”.

De acuerdo con el abogado Horacio Culebro, sí existe una orden de aprehensión en contra del ahora Subsecretario de Movilidad y Transporte desde el 2015 radicada con el número 153/2015 por el delito de peculado durante su gestión como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez (2011-2012).

Pero ahora en la versión del gobernador poblano esto no es cierto, por lo que se puede asegurar que la impunidad ha campeado en el ámbito jurídico y político de la entidad.

Uno más que libra cualquier señalamiento de corrupción, con el manto protector de la impunidad, y con el apoyo de su gobernador de Puebla, quien es el que corrobora este dicho, de que “no hay orden de aprehensión”.

Sería interesante conocer mediante el ejercicio del derecho a l información ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en que terminó y quién ordenó el cierre de la carpeta de investigación, exonerando a Set Yassir.

Engañados van a morir los tuxtlecos, por esta razón Carlos Orsoé está muy confiado en que nada le pasará de cara a las denuncias presentadas en su contra.

La apuesta es al tiempo.