Editorial

¡mentecato y papanatas!

Es lamentable y decepcionante que los mexicanos descubran, que durante seis años fueron gobernados por “un presidente mentecato y papanatas”, que nunca se dio cuenta, a pesar de tener un CISEN y una Secretaría de la Función Pública al lado, de lo que hacían su mano izquierda y su mano derecha.

Esto se deduce de las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no hay ninguna investigación ni demanda en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Estas son lecciones para la historia, para que el actual jefe del poder ejecutivo ponga sus barbas a remojar, por aquello de los temblores.

¡No es posible que se diga que el ex presidente no se enteró de las operaciones de la “estafa maestra!” o de los negocios en Pemex que hacían su ex secretario de hacienda y el director de Pemex.

No es ni siquiera aceptable que no se percatara o que alguien no le informara de los dineros que estaban circulando por los paraísos fiscales, eran de los programas de SEDESOL y de SEDATU.

Toda esta teoría de la conspiración para “robarse el dinero de los programas sociales”, no es un producto de la imaginación de analistas y reporteros, es una realidad, y lo peor es que el dinero tuvo uno o varios destinatarios. Existen los seguimientos de las rutas e los dineros en las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación. Salvo que hayan desaparecido.

¿Dónde estaba la Unidad de Inteligencia financiera?, ¿Dónde y que estaba haciendo la secretaría de la Función Pública?

Detrás del trabajo presidencial en términos de información, siempre se mantuvo por seis años, todo un equipo de investigación, cómo para aceptar que el ex presidente que gobernó a los mexicanos fuera “un mentecato y un papanatas”.

Ahora solamente falta que el presidente López Obrador acepte que el ex presidente Peña Nieto “fue chamaqueado por Lozoya o por el propio Videgaray”, que la cadena de valor de la corrupción hasta ahí se quedará.

Por lo pronto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, negó que el expresidente Enrique Peña Nieto esté siendo investigando y afirmó que no tiene conocimiento de dónde salió la información.

Dijo Nieto Castillo que «Nosotros seguimos trabajando, digamos que fue una expresión que tuvo el Fiscal y yo respeto mucho al Fiscal». Puntualizó que se mantiene una serie de investigaciones en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior.

Precisó que «Se han hecho denuncias como se ha hecho público, cuatro en torno al señor Emilio Lozoya, una relacionada con Rosario Robles, contra OHL, en general el sistema de Secretaría de comunicaciones y transportes en la pasada administración entre otras vinculadas con temas de corrupción política».

Asimismo, refirió que Gertz Manero ha comentado que esto implica que «se ha ido cercando al expresidente, pero en realidad lo que tenemos hasta el momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de ex servidores públicos que desde nuestra perspectiva vulneraron la confianza ciudadana con mecanismos como la generación de empresas fachada, la facturación de operaciones simuladas y evidentemente peculado y enriquecimiento ilícito».

El pasado 19 de febrero, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que la justicia mexicana está investigando a Peña Nieto, como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años.

Las indagatorias sobre el exmandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.

Por lo tanto, en estos momentos no hay nada en contra del ex presidente Peña Nieto.

Los actos de corrupción por lo visto de muy alta escala, pasaron sin que se diera cuenta Enrique Peña Nieto lo que hacían sus colaboradores.

Por ahí pasó la “estafa maestra”, los “negocios de Pemex, incluyendo el huachicoleo”, los dineros de las medicinas, los “moches” de las obras de infraestructura y demás, sin que el ex presidente se diera cuenta.

¿Chamaquearon al ex presidente Peña Nieta por seis años?