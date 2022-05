¡Fueron a un velorio; murieron en accidente!

Oscar de la Rosa

Jiquipilas. – La familia accidentada la tarde del domingo en la carretera de paga Coita-Arriaga, regresaba de una vela del estado de Oaxaca y lamentablemente ya no llegaron a su destino.

Se confirmó que Neil Omar de los Santos Cabrera y Claudia Elizabeth López eran esposos y padres de Monserrat de los Santos López, los tres murieron a igual que Luis Alfonso Ávalos Abreu, quien al parecer era novio de una de las hijas, no se sabe si de la occisa o de Claudia Guadalupe de Los Santos López, quien a eso de las 18 horas del mismo domingo fue llevada muy grave a la capital del estado, específicamente al hospital 5 de Mayo, al parecer presentaba un trauma craneal.

El personal pericial confirmó que el chofer del auto gris había sido el responsable del hecho por haber invadido el carril del camión, el mismo que terminó incendiándose. También dijo el perito que del chofer de esa unidad no se supo si resultó lesionado o no, pero en el lugar no estaba.

Mencionar que hasta las 12 horas de este lunes los cuerpos aún estaban en el SEMEFO de Cintalapa en espera de que los familiares los reclamaran.

Por lo sucedido el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para poder deslindar responsabilidades. Los vehículos están en el corralón de grúas Express en la capital del estado.