Chiapas sin incendios

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Ante la situación del ambiente y diversos factores, en Chiapas se han tenido afectaciones por los incendios de diversos tipos, por lo que instancias municipales, estatales y federales han trabajado de manera conjunta para con ello evitar daños y sobre todo riesgos a la sociedad misma.

En este sentido y después de jornadas extenuantes en cuanto al combate de incendios, se tiene una pausa, un espacio, que se ha podido alcanzar tanto por la planeación y el trabajo de manera tripartita a favor de la liquidación de incendios, ya que, a través de una tarjeta de reporte diaria a través del Centro Estatal de Prevención y Combate de Incendios, señala que hasta el corte de este jueves no se mantenían incendios activos.

Dicho reporte que se mantiene de forma diaria, menciona que hasta el momento en cuanto a incendios de pastizales no hay ninguno activo, en incendios urbanos, es decir, lotes baldíos no se mantiene ninguno activo, con respecto a los incendios forestales, de igual forma no está activo ninguno.

Esto es bastante positivo, considerando las afectaciones que se habían mantenido hasta hace unos días, en donde incluso recintos como reservas naturales habían tenido daños considerables en este tema.

Cabe mencionar también que, en dicho reporte, señala incendios liquidados, los cuales uno se mantenía en la región frailesca, en la localidad de la concordia, la cual tuvo una afectación de por lo menos 7 hectáreas, pero que ya fue liquidado; además de un incendio urbano liquidado en la región metropolitana, en la localidad de Berriozábal con un daño de 300 metros cuadrados.

Cabe señalar que la propia autoridad ha referido que son avances importantes, sin embargo, no se debe bajar la guardia, por lo que pidieron a la sociedad chiapaneca a mantenerse atenta y a evitar malas prácticas que podrían poner en riesgo a la flora, a la fauna y a la sociedad misma, por lo que los han llamado a evitar las quemas de cualquier tipo.

Finamente las autoridades de los tres ordenes de gobierno han señalado que es primordial aprovechar las primeras lluvias, sin embargo, lo importante es la conciencia de la gente para que se eviten las malas practicas y con ello se abone a que no hayan mas daños por los incendios en elestado.