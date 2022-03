Destacan diputados transparencia

M de R / Diario de Chiapas

Los integrantes de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado destacaron austeridad, paridad de género y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como estabilidad en la economía, mayor seguridad y un adecuado manejo de la contingencia por COVID-19 en Chiapas, al manifestar su postura previo al Tercer Informe de Gobierno presentado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

En voz del diputado Yamil Melgar Bravo, el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó que en la actual administración destacan la disciplina financiera, basada en el NO endeudamiento del Estado; pero SÍ al pago de deudas contraídas. Una Administración ordenada y austera, en cuanto a la aplicación del ejercicio presupuestal; esto genera finanzas públicas sanas; “pero que quede claro que la austeridad no implica opacidad, no implica ineficiencia, es decir, ha quedado muy claro que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, con austeridad, transparencia y de forma responsable se hace más con menos”.

Carolina Zuarth Ramos, del Partido Chiapas Unido, recalcó que el mensaje a lo largo de tres años ha sido constante, claro y orientado al respeto de los principios de legalidad, tolerancia, equidad y convivencia pacífica. En las mesas de seguridad y de reconstrucción de la paz, que encabeza diariamente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se garantiza el bienestar de la ciudadanía. Y agregó que estarán pendientes de la Glosa del Tercer Informe, en donde a detalle “tendremos la oportunidad de analizar el estado que guardan las distintas áreas de la Administración pública”.