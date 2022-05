Es posible saber si tuvo Covid-19

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Ante los altos casos de contagio por Covid-19 en Tuxtla Gutiérrez, muchas personas viven en la incertidumbre de no saber si están o no contagiadas por haber convivido con algún familiar, vecino o amigo que haya tenido o tenga esta enfermedad.

Por esta razón, nos permitimos visitar un laboratorio para conocer las acciones que realizan para saber si las personas tienen este virus en su organismo o no.

Hay dos tipos de pruebas de detección del Covid-19 disponibles: pruebas virales y de anticuerpos.

Un examen viral le indica si tiene una infección. Mientras que una prueba de anticuerpos le permite saber si tuvo una infección en el pasado; este test puede no mostrar si está cursando una infección, porque su organismo puede demorar una a tres semanas después de la infección en crear anticuerpos.

Para saber si está infectado en la actualidad se usan pruebas virales; la mayoría de las personas se enferman con síntomas leves y pueden recuperarse en casa sin atención médica.

Las decisiones acerca de la realización de pruebas las toman las instituciones estatales y locales de Salud, o los proveedores de atención médica. Puede visitar el sitio web de la Secretaría de Salud estatal o local, para saber más de ello.

Es posible que tener anticuerpos contra el virus que causa el Covid-19 lo proteja de volver a ser infectado por el virus; si esto ocurre, no se sabe qué nivel de protección pueden aportar los anticuerpos ni cuánto pueden durar.

La duración de las pruebas no es muy tardada, por lo que puede salir de dudas en menos de 24 horas.

Si el resultado de su prueba viral de detección del Covid-19 es negativo, puede ser que no estuviera infectado en el momento de obtención de la muestra.

No obstante, eso no significa que no se enfermará; el resultado de la prueba sólo significa que no tenía Covid-19 al momento de realizarse la prueba.