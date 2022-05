Estoy en la 4T por lo mal que estamos: Armendáriz

José Cancino / Tapachula

La empresaria chiapaneca Patricia Armendáriz Guerra sostuvo que no es casualidad que esté como funcionaria en la 4T, ya que dijo estar harta de “lo jodido que estamos”.

La doctora en Economía apuntó que no se puede seguir en situaciones de bloqueos carreteros y cobros de cuotas por problemáticas añejas que no son atendidas, por lo que es hora de actuar como pueblo y gobierno.

Dijo que Chiapas ha estado en el rezago durante décadas, por lo que son tiempos ahora para “rascarse con nuestras propias uñas”, haciendo alusión a que son los ciudadanos los que tienen que emprender.

“Se acercan personas que quieren emprender negocios y me han dicho que tienen diez mil pesitos para hacerlo, pero cuando les pregunto cuál es su pasión se quedan desconcertados; si no hay pasión no se puede emprender nada”, añadió.

Dirigió un mensaje a las mujeres emprendedoras, al señalar que peleando con los hombres o asimilándose que tener un papel de hombre se crecerá, sólo generará que haya retroceso y no progreso para las féminas en Chiapas y el país.

“Las mujeres tenemos grandes cosas genéticas por aportar, somos cuidadosas y así es como debemos encontrar nuestra contribución, a mí me ayudó la crisis bancaria porque estuve entre hombres, tuve mucha cercanía con ellos y eso hizo efectivas muchas cosas”, agregó.

Señaló que hay un quiebre en la manera como se están haciendo los negocios, en cómo se explota la naturaleza, por lo que pidió a los jóvenes a atreverse a emprender cosas con pasión para que puedan hacerse realidad.

Armendáriz Guerra estuvo acompañada del presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Pascual Necochea; Mauricio Pariente, integrante de la empresa atunera Procesa en Puerto Chiapas; y Héctor Colli, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Al evento también acudió la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Urbina Castañeda, así como jóvenes estudiantes de distintas universidades de la localidad y sociedad en general.