Frontera, olvidada

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

La frontera sur de México sigue estando abandonada y olvidada por el gobierno federal y la situación se vuelve preocupante, tomando en consideración las constantes caravanas de migrantes centroamericanos que ingresan al país en el marco de la pandemia del covid-19, aseguró José Manuel Blanco Urbina, especialista en el tema de migración.

Lamentó que con esta caravana que podría ingresar al territorio mexicano en fechas próximas, y que actualmente se encuentra retenida en Guatemala a escasos kilómetros de la frontera con México, el gobierno federal no haya puesto en marcha medidas efectivas de contención para evitar el ingreso masivo de migrantes centroamericanos y que en muchos casos representan un riesgo para la salud de los mexicanos.

Entrevistado por Carlos Z Cadenas, en el programa Z Digital, dijo que hasta el momento no se ha visto en la frontera sur acciones efectivas que permitan un control ordenado de los migrantes centroamericanos y que si bien se ha puesto como equisito que éstos no padezcan el covid-19, no es garantía para evitar un rebrote o afectación masiva de este mal.

Aseveró que en los últimos días se ha visto en la frontera sur con Guatemala la presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se ha visto que exista un cerco sanitario efectivo para evitar el ingreso de migrantes con el covid-19.

Sostuvo que al no haber un cerco sanitario se pone en riesgo la salud de los mexicanos, especialmente de los tapachultecos.

En este sentido, consideró que debe de existir la presencia permanente de la Guardia Nacional en la frontera sur para evitar que se dé el ingreso de manera violenta de los migrantes centroamericanos como ya ocurrió en años anteriores.

Confió que con el nuevo presidente de Estados Unidos, John Biden, pueda mejorarse la situación migratoria.

EMPLEOS, TEMA PENDIENTE

Durante la entrevista, el experto se refirió también a la necesidad de implementar estrategias de apoyo para la puesta en marcha de la generación de empleos, tales como las manufactureras que permitan inhibir la migración centroamericana.