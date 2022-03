Incendio los dejó sin nada

Ainer González/ Diario de Chiapas

Cuando los bomberos y Protección Civil de Tuxtla Gutiérre llegaron, las llamaradas ya se habían “comido” todo, hasta los árboles de aguacate y limón donde no faltaba sombra.

Josefa Arizmedi García, relata y recuerda el impacto emocional que sintió al apreciar como su vivienda humeaba e incendiaba con vivez el pasado 1 de marzo.

“Doña” Josefa y su esposo “don” Maurilio —ambos adultos mayores—, recuerdan cómo en cuestión de minutos su patrimonio en la colonia Albania Alta quedó reducido en cenizas. Un incendio acabó con todo; desde electrodomésticos, ropa, camas, enseres domésticos, árboles de aguacate, limón, y hasta con sus animales.

“Yo vine, lo miré las llamaradas, entraron aquí las llamaradas y se cae y se me salí, saliendo vi estrellitas como que se me bajó la presión y ahí me iba yo a caer, me vino a auxiliar… siquiera gracias a Dios no nos pasó nada porque salieron, hubiera estado ahí se hubieran quemado”.

Con esta situación, doña Josefa y don Maurilio confiesan que han pasado los días más amargos de sus vidas, donde la incertidumbre también sumerge a los otros seis integrantes de la familia, entre ellos dos hijos con discapacidad.

NI EL CANSANCIO CONCILIA EL DOLOR

Deste este accidente, señalan que no ven alivio, que han pasado días de angustia, melancolía e incertidumbre.

“De tristeza que no puede dormir en la noche, yo en la noche me levanto, ahí lo ve mi esposo que aquí ando dando vueltas, me pongo a llorar en cada esquina, de tristeza porque qué vamos a hacer si nos quedamos sin nada, no dan ganas de dormir”.

Desde las actas de nacimiento, recibos de agua y luz, a la escritura de la vivienda, apuntan que el fuego consumió todos los documentos, hasta los más importantes de identidad y propiedad.

“Mis papeles importantes y otras cosas más que tenía yo, que me dejó mi papá, acabó, ahora sí qué voy a hacer, mi dinero acabó, no me quedó nada, ni un peso, nada, me salí sin nada, quién iba a saber que se iba a quemar”.

Ante esta situación extraordinaria, esta familia tuxtleca que habita en el número 1333 de la avenida Río Lagartero y calle Río Portugal de la colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, hoy se encuentran requiriendo apoyo a la ciudadanía. Poco a poco se han acercado para ofrecerles diversos artículos.

Además, piden de las autoridades su apoyo, cuando menos para proporcionarles material y nuevamente construir lo que con mucho esfuerzo edificaron.