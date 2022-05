Mujeres ‘ganan terreno’

Las direcciones ocupadas por mujeres representan el 44 por ciento que corresponde a jefas de finanzas, CEO 35, directoras de Recursos Humanos 33, directora de ventas 22, marketing 18, Oficial en Jefatura de Sistemas (CIO) 14, contraloría 6% y otros 7.

Francisco Mendoza/Diario de Chiapas

Al analizar la competitividad de la mujer en ámbitos empresariales, en México solo dos mujeres de cada 100 empleados o trabajos dirigen una empresa, y del total de trabajadores en México, solo el 35 por ciento son mujeres, informó Georgina Marlene Álvarez Aquino, docente e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial, quien destacó que los datos los arrojó el Centro de Investigación en Política Pública durante 2021.

En este sentido, detalló que, dentro de las empresas mexicanas, la proporción de mujeres disminuye a medida que aumenta la jerarquía de los puestos de trabajo, y de acuerdo con la investigación, únicamente el 30 por ciento de las empresas reporta políticas de inclusión al interior de sus organizaciones, como convocatorias dirigidas solo a mujeres, flexibilidad de horarios o capacitación constante.

Ante esto, señaló que, pese a las cifras es alentador el tipo de roles de liderazgo que las mujeres ocupan a nivel nacional e internacional, toda vez que, la cifra mundial de mujeres en alta dirección permaneció en 29 por ciento durante 2019 y 2020, por lo que se considera un gran logro el promedio global de 31 por ciento alcanzado en 2021 durante la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con el estudio presentado, la investigadora dijo que, en México el 15 por ciento de los cargos equivalentes a vicepresidencias o direcciones de área son ocupados por una mujer y solo el 9 por ciento de los consejos es ocupado por mujeres.

Asimismo, resaltó que, de este porcentaje (15 por ciento) las direcciones ocupadas por mujeres representan el 44 por ciento que corresponde a jefas de finanzas, CEO 35, directoras de Recursos Humanos 33, directora de ventas 22, marketing 18, Oficial en Jefatura de Sistemas (CIO) 14, Contraloría 6 y otros 7.

Cabe destacar que, Álvarez Aquino también basa su investigación en el estudio realizado por Mary L. Rigdon, directora asociada del Centro de Filosofía de la Libertad de la Universidad de Arizona (UArizona) y Alessandra Cassar, profesora de economía de la Universidad de San Francisco, que se publica en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, en donde sostienen que, la brecha salarial entre hombres y mujeres se debe a cuestiones sobre la confianza, la reciprocidad, la competencia, el altruismo, el engaño y otras, con un enfoque particular en las diferencias de género.

La investigadora de la EBC Chiapas destacó que, con base en una teoría, conocida como la “explicación del capital humano”, hay diferencias de género en ciertas habilidades, lo que lleva a las mujeres a carreras que pagan menos, pero si las mujeres fueran más reacias a competir, entonces ocuparían menos puestos de alto nivel en las cúpulas de las grandes empresas.

Finalmente, señaló que, la competitividad de las mujeres y su tendencia a alcanzar mejores puestos se ha perfilado en los últimos años y están más inclinadas a competir cuando pueden compartir las ganancias.

Puesto que, en las tendencias actuales de competitividad, la mujer asume el papel activo en los ámbitos en que se desenvuelve tanto de manera formal en el ámbito empresarial como emprendedora o como parte de una empresa. Y en ámbitos de la docencia, la investigación, como motivadora y generadora de recursos en el ámbito familiar de manera formal o en el comercio informal.