No respetan nueva tarifa

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

Ante el anuncio de los ajustes a las tarifas del pasaje en el estado de Chiapas, en donde diversas modalidades estarían acatando nuevos costos, así como nuevas modalidades de cobro, la realidad es que se han atendido poco estos anuncios que se dieran por parte del secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa.

En este contexto, usuarios del transporte público en la modalidad de taxis, afirmaron que no se ha acatado el anuncio de cobrar de cierta forma a quienes hacen uso de este servicio en la ciudad capital, afirmando que no existe conocimiento o simplemente no se puede cobrar así.

Los usuarios denunciaron que al tomar las unidades de taxis, los operadores del mismo aún no están cobrando como se había anunciado, es decir, en los primeros 2 kilómetros una tarifa de 25 pesos, de 3 a 5 kilómetros una cuota de kilometro extra de 7 pesos con 68 centavos, y arriba de 5 kilómetros 6 pesos por kilómetro, lo cual no se respeta.

“Me subí al taxi, lo tomé en el lado poniente y me dirigía al centro de la capital, le pregunté que cómo haríamos para definir el kilometraje y saber cuánto iba a costar el servicio, únicamente se limitan a decir que no saben cómo medir la distancia, ni tampoco tienen taxímetro para poder medirlo, por lo que se acordaron 50 pesos de la dejada”, dijo María Jiménez.

Esto muestra que no existe atención o disposición por parte del transporte.