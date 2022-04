Ocho filtros más en el Centro de Tuxtla

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Cada día, cuando la Secretaría de Salud estatal da el reporte de casos por Covid-19, los chiapanecos tiemblan, suspiran, temen, desesperan y se estresan debido a que ya es común hablar de hasta 100 contagios diarios, lo que es un llamado de alerta para todos aquellos quienes han podido seguir y atender la cuarentena.

Salud ha referido que son necesarias medidas urgentes en Tuxtla Gutiérrez, principalmente en el centro, considerado como un punto de contagio fuerte, por lo que se han tomado medidas como la implementación de filtros sanitarios para reducir la movilidad y llamar a la conciencia social.

En el primer día de funcionamiento, los primeros 10 filtros colocados por Salud realizaron más de 10 mil atenciones para detectar posibles casos de coronavirus, en donde se detectaron tres.

Debido a la magnitud del centro de la capital chiapaneca se han instalado ocho filtros más para reiterar el llamado a la sociedad al autocuidado, ya que esto permitirá reducir riesgos buscando que la gente no salga si no es necesario, y quien tenga que hacerlo lo haga con las medidas preventivas.

¿QUÉ OPINAN LOS TUXTLECOS?

María del Carmen, quien es locataria del mercado Juan Sabines, a diario tiene que acudir al negocio de alimentos que tiene en este centro de abasto y afirma que tiene que pasar por estos filtros y que ahora tiene que caminar más cuadras considerando que su vehículo -de modelo ya viejo- o su “carcachita” como le llama ella, lo tiene que dejar hasta la 9° Sur, pero con entusiasmo acude a su negocio.

“Ahora con estas medidas en el cerco sanitario que tiene la autoridad pues tengo que caminar un poquito más, pero entiendo que es por mi bien, ahora dejo mi ‘carcachita’ en la 9° Sur, pero vale la pena, pues hay que trabajar, por lo que veo con buenos ojos las medidas de las autoridades pero hay que echarle ganas y salir adelante porque muchos no tenemos el privilegio de contar con un sueldo, si no trabajamos no comemos y nuestras familias requieren de un sustento”, comentó.

Alberto, comerciante del centro de la capital, aseguró que desde que llegó el Coronavirus también la tragedia, el hambre, el desempleo, la desesperación, pero aún se mantiene en batalla, considerando que es el sustento de sus familias, es decir su esposa y su hijo -que apenas tiene meses de vida-.

“Desespera toda esta situación, la verdad no creímos que un virus o una enfermedad como el Coronavirus que viene de China estuviera llegando a Chiapas, aquí a Tuxtla, pero ni modos ya lo estamos viviendo, la verdad desespera porque no hay empleo, no se gana como antes, apenas se alcanza para la ‘papa’, pero hay que seguir adelante, más yo que me acabo de estrenar como papá y soy el sustento de mi bebé y mi mujer”, manifestó.

Igual que estas personas que tienen que acudir a diario al centro de Tuxtla Gutiérrez, hay cientos que tienen que hacerlo; sin embargo, también aquí es un punto prioritario como seres humanos para determinar una conciencia urgente de cada ciudadano y atender el llamado de las instancias de salud y con ello ser partícipe de la prevención.

DESIGUALDAD

También esto refleja la desigualdad que se vive no sólo en Tuxtla, sino en todo México, la desigualdad social económica que a unos les permite quedarse en casa, a otros más mantenerse en sus empleos, pero la gran mayoría los mantiene con hambre, al no tener un sustento y al no tener trabajo.

Estamos en un país donde la desigualdad es constante, donde se encuentra el hombre más rico del mundo, pero también millones de mexicanos que se mantienen en la pobreza extrema, es ahí donde este virus vino a trastocar la vida de todos.

UNA PIEDRA EN EL CAMINO…

Estos filtros sanitarios se ven hoy como una barrera, pero como lo han dicho los propios chiapanecos y capitalinos, “es una piedra más que se viene a poner en este camino de la vida que tenemos que transitar para bien o para mal, en favor de la sobrevivencia porque a muchos les tocó vivir una vida dura, de carencia y pobreza, otros más han tenido la oportunidad de salir adelante con menos dificultades, pero aun así con complejidad”. Por esto es prioritario que los chiapanecos se unan, trabajen en conjunto, atiendan la cuarentena, sean conscientes, pero sobre todo sean humanos, para salir adelante de esta pandemia que sigue golpeando al mundo.