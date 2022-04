Persisten las reuniones de cultos

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Ante el Coronavirus hay grupos que optaron por dejar todo en manos de lo sobrenatural, como se muestra en diferentes cuentas de redes sociales, donde las reuniones de corte religioso se realizan en casa, sin atender las recomendaciones médicas.

En la colonia San Pedro Progresivo, al norte de la capital, fue mostrado cómo un grupo de creyentes se reúne sin usar cubrebocas, mantener una distancia o verificar que ninguno de presente algún síntoma asociado con la enfermedad.

“Yo no uso cubrebocas porque Dios me cuida, entonces lo que él decida”, respondió una mujer cuando se le preguntó por qué no usaba cubrebocas mientras hace sus compras, en el mercado del centro.

Como ella, amplios sectores de la población han manifestado que prefieren dejar en manos de lo invisible la protección contra un virus, invisible también, pero con efectos palpables y graves en la salud humana.

No obstante, las organizaciones religiosas, como la Iglesia Católica o las de corte protestante y evangélico, han pedido a sus feligreses atender las recomendaciones de las autoridades para evitar que los contagios se salgan de control.

Incluso templos e iglesias permanecen cerrados para evitar que desde ahí se propague la enfermedad; sin embargo, no han faltado los que deciden llevar el culto a sus casas, y lo realizan exponiéndose a contraer una enfermedad para la que no existe cura, y cuya evolución va en función del estado de salud o la existencia de otras enfermedades.