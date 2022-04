¿Quién era Margarita?

Ainer González / Diario de Chiapas

Cuando conocí a doña Margarita, “La Vende Tijeras”, mi abuela me aconsejó que si le compraba una vez sus tijeras, ya no insistiría más, hasta que ya no recordara la venta.

Así eran las mañanas y tardes, donde Margarita Coronado Dávila, se encontraba deambulando y comprando por el centro y algunos mercados de Tuxtla Gutiérrez a familias, donde la mayoría ignoraba su presencia y sus palabras.

Tras décadas y varias generaciones observando las necesidades y problemas de doña Margarita, este 3 de junio de 2020, día de su cumpleaños 84 “La Vende Tijeras de Tuxtla”, falleció por complicaciones en su salud.

Su peculiar forma de comercializar y por recorrer la mayor parte de la capital chiapaneca a pie, llevaron a Margarita Coronado Dávila del anonimato a la fama popular; personaje urbano que cada oriundo y habitante de Tuxtla reconocía tras ver y oír su voz.

Jorge Coronado, nieto de la vendedora, dio a conocer que la costumbre y el estilo de vida que llevó por varios años su abuela, la orilló a siempre estar activa y vender sus productos, a pesar de que ya no existía necesidad para ella.

La singular forma de recorrer y vender por la ciudad, la llevaron a innumerables críticas y burlas por los tuxtlecos y tuxtlecas, pero ante tal panorama, su pariente reconoce la persona que fue en vida doña Margarita.

“A todos los que conocieron a esta incansable guerrera, mujer reconocida en la basta geografía chiapaneca, el día de hoy 3 de junio en pleno día de su cumpleaños ha dejado de existir, esta mujer que fue objeto de innumerables burlas; hoy ya no está entre nosotros, mujer que a diario caminaba por el siempre hecho de la costumbre y el sentirse útil, por eso y más hoy te despido con mucho cariño, y más que ser este un mensaje vano es un reconocimiento para la que en vida fue mi querida abuela, hasta siempre ‘abue’ Margarita Coronado Dávila”, terminó con un nudo en la garganta.