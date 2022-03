Reconocen a líderes

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

En estos tiempos de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el rol de los líderes ha sido fundamental para sacar avante a los equipos que conforman las empresas en México y es necesario reconocerlos, explicó en entrevista la neuropsicóloga Claudia Isabel García Valencia.

“Ahora con la pandemia sí los hemos visto, han estado en acción; de hecho, tuvieron que sensibilizarse mucho, buscar nuevas estrategias para comunicarse a distancia, y cómo controlar o mantener a tu equipo de trabajo cuando no lo tienes a la mano”.

Resaltó que son varias cuestiones que complican la situación, como el uso de las tecnologías, y que la información les llegue a todos como se requiere; lo que también representa un reto.

A casi un año de esta nueva normalidad, dijo que se han superado muchas barreras, pero aclaró que aún hace falta mucho en temas sensibles como las pérdidas de familiares de los colaboradores, “qué tan sensibilizados estaban para poder apoyar; porque en sí siempre hay un vínculo con la persona con la que trabajas; compartes fracasos y celebras triunfos”.

Para los equipos que estaban bien estructurados, señaló, no hubo tanta complicación, pero para los que no, “ahí afloraron las carencias”. Una gran cantidad de líderes en las compañías se dieron cuenta de qué tanto estaban trabajando con sus equipos y qué tanta confianza podrían tener en ellos.

Un equipo u organización que cuenta con esa validación de su líder, pese a que sea impuesta, “es porque se tiene un líder de verdad, porque el equipo sabe que hay alguien al que te puedes acercar, y hacer soporte en situaciones en las que se necesita salir a flote”, destacó.

Una gran cantidad de líderes de seguro no estaban sensibilizados en este punto, “pues esta pandemia la vivimos en todo el mundo, no se trata de un caso excepcional, entonces no es hacer excepciones, es una situación extraordinaria la que vivimos; todos pasamos por cuestiones complicadas”.

Dijo que se han dado grandes pasos en la materia, lo que permitirá que, una vez que se supere la pandemia, quedarán esas buenas prácticas. Antes del coronavirus empezaban a “palparse” algunos avances, más cuando se le dio “luz verde” a la Norma 035 con el tópico del estrés en las empresas, “muchas organizaciones se resistían, pero había otras en las que solo había que afinar detalles, u otras más que estaban abiertas a que les dijeras lo que tenían que hacer para tratar ese tema”.