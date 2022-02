Recorren medio país para buscar a Dylan Esaú

Ainer González / Diario de Chiapas

La benevolencia para que Dylan, un niño de 2 años aparezca y regrese a su casa, fue llevada a la residencia oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el mensaje: ¡Ayúdame! a encontrar a mi hijo “DYLAN”, Juanita Pérez Pérez, mamá del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, desaparecido el 30 de junio de este año en el Mercado Popular del Sur (Merposur) de San Cristóbal de Las Casas, recorrió más de 800 kilómetros para solicitar -de forma directa- la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afuera de Palacio Nacional, Juanita manifestó que la justicia ha tardado más de 20 días, donde la exigencia es ver en buen estado al menor. “Justicia me robaron a mi hijo. Do?nde esta?”, indicó. Dylan fue arrebatado de su familia. A 22 di?as de la ausencia del pequeño, la madre señaló: “Quiero justicia y quiero encontrar a mi hijo y quiero encontrarlo con bien, las personas que me esta?n haciendo esto un día lo van a pagar, quiero que me devuelven a mi hijo eso es lo que yo quiero, e?l no tiene nada, e?l no tiene delito, apenas tiene 2 an?os”.