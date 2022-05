Poder y Dinero

Acabar con Fideicomisos, espejismo suicida

· Dinero fácil que se debe reponerse

· Cruel desaparición de apoyos sociales

· Ecología, becas, campo, niños y mujeres

· Trump-Biden, huecos y sin propuestas

¡Qué desagradable resulta caerle bien a la gente que te cae mal!

Jaume Perich, escritor y humorista español.

Víctor Sánchez Baños

Pocos en el país conocen el objetivo de los fideicomisos que quiere aniquilar el gobierno federal, para tener dinero en el año electoral. Bueno, de nuestros flamantes diputados, especialmente la mayoría de los de Morena, no tienen ni la menor idea de lo que hay del origen, contenido y destino de esos fidecomisos.

En sexenios anteriores, ante las afiladas uñas de los gobernantes, legisladores se dieron a la tarea de proteger mediante fideicomisos (la orden a un banco de usar un dinero con un fin determinado), protegen de la clase política de afiladas uñas, el dinero para programas que no se usan cotidianamente, pero son fundamentales para proteger a la sociedad. Legalmente, se impide a la clase gobernante usar esos recursos con fines políticos, electorales o distintos a los que fueron creados.

Hoy, los diputados desaparecerán fondos para becas, investigación, ciencia y tecnología, protección del patrimonio arqueológico, atención a víctimas de desastres naturales, créditos al cine, protección a defensores de derechos humanos y a periodistas, estímulos al deporte de alto rendimiento, entre muchas actividades elementales de los seres humanos.

Aunque algunos fideicomisos no dieron los resultados esperados, por lo que deberían revisarse y castigarse a quienes lo ejercían indebidamente, no es para desaparecerlos, sino para mejorarlos.

Acabarlos le representan un “cuarto de billón de pesos” para el gobierno. Un mundo de dinero. Suficiente para hacer política en tiempos del Covid y sobre todo en momentos electorales.

El bienestar de los mexicanos queda extinguido. Grave error histórico de la Cuarta Transformación.

Esos recursos deben reponerse, en su mayoría, pese a los caprichos del gobierno.

PODEROSOS CABALLEROS

TRUMP-BIDEN

El debate entre Donald Trump y Joe Biden, por fortuna no usaron a México de su cochinito. Es más, ni apareció en el mapa de sus prioridades políticas. Por fortuna. Pero, en el análisis de lo dicho en ese enfrentamiento, no de ideas, ni propuestas. Fueron insultos. A ver quién era el más creativo o vulgar en sus insultos. Justificaron sus culpas y, al final de cuentas, no quedó nada para la posteridad.

ALFREDO DEL MAZO

Al gobernador del Estado de México le aceptaron, en el Congreso Local, que encabeza Maurilio Hernández, de Morena, un adelgazamiento supremo de la estructura estatal y municipal. Redujeron 407 síndicos y regidores municipales. Aunque esto se pondrá en marcha para el 2022, el gobierno tendrá una reducción del 45% de esas posiciones que son, por que todavía existen, cotos políticos. Los ahorros serán de mil 500 millones de pesos anuales, que no serán usados para mantener a políticos que no sirven para nada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

BIMBO, MODELO, COCACOLA

En el ranking de Merco, sobre las marcas con mayo reputación, se conocieron resultados sobresalientes: Para los directivos, las marcas con mejor reputación en México durante la crisis actual fueron: Grupo Modelo, Grupo Bimbo, Citibanamex, Walmart y Coca Cola de México. En los expertos ellos posicionaron a Grupo Bimbo, Coca Cola de México, Google, Amazon y Grupo Modelo. Pero para la población general, la percepción es un tanto diferente y las marcas que les mostraron más compromiso en la pandemia fueron Natura, Facebook, Cinépolis, Nissan y Amazon.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos