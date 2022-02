Comentarios Políticos

Armando Domínguez

¡Advertencia!, a los nuevos diputados

Para comenzar… Siguen apareciendo variables o cepas del Covid-19 en el mundo, y mucha gente sigue reacia, muy renuente a la vacuna, muchos lo harán porque sienten miedo a que haya complicaciones porque así lo leyeron en las redes sociales, o porque su religión se los impide, o porque de plano no quieren vacunarse, originando que este tipo de personas sea la causa de que la enfermedad siga haciendo estragos con los contagios, y que ahora esta cepa denominada “delta” que resulta ser más contagiosa sigue provocando lamentablemente fallecimientos. La fórmula es muy simple, “a mayor número de vacunados en Chiapas, menor será que la enfermedad se propague” multiplicando el peligro del contagio y muerte”. Por eso nuestra sociedad entera, toda nuestra población chiapaneca tenemos que asumir una responsabilidad general para seguir diciéndoles a nuestras familiares y amigos la importancia que tiene el vacunarse, porque eso hará que el Covid-19 se vaya neutralizando, caso contrario seguiremos bajo el espectro del contagio, y nuestras familias y ahora nuestros jóvenes que son propensos fáciles a contagiarse, podrían, ponerse en grave riesgo de que se enfermen. Hagamos conciencia, primero para seguir llamando a los que no se han vacunado a que lo hagan, y segundo, dejar en claro el peligro que implica el no hacerlo, porque los riesgos aumentan. Hoy está demostrado que tiene un gran valor el vacunarse y que eso origina que los riesgos sean menos. Hay que seguir en la batalla diariamente para seguir advirtiendo a nuestra gente, a nuestras familias, que es de vida o muerte el que nos vacunemos. Tenemos que ser constantes, firmes y decididos, para levantar la voz de que los chiapanecos debemos vacunarnos para salvarle la vida a los que nos rodean. A nuestros adultos mayores, y en cada uno de nosotros está que no se siga muriendo nuestra población. Es aceptar el valor que tiene la vacuna, de ver que puede salvar vidas, y no pensar lo que nos dicen en las redes sociales de que tendremos complicaciones. En fin.

A los normalistas nada les embona, como siempre. Ya rechazaron la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador quien, hace cuatro días, les ofreció? entregar becas económicas directamente, dinero efectivo, constante y sonante, en sus manos, pues, para evitar que los directivos de las escuelas normales se jineteen o manipulen en su favor los recursos económicos. El ofrecimiento del mandatario nacional de entregar becas directas a jóvenes de escuelas normales y con ello desaparecer los comedores e internados “no es más que otra estrategia para aniquilar a las normales rurales, lo que no vamos a permitir. Y si es necesario, estudiantes de las 16 normales rurales del país vendrán a manifestarse a la capital del país”. Esa fue la advertencia de alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactza?, quienes desde el pasado 7 de julio permanecen en plantón en el Zócalo capitalino. Con esa afirmación, los estudiantes chiapanecos ya le dijeron públicamente no a la propuesta lopezobradorista que el presidente llamo? “solución de fondo” a sus reclamos. Seguramente el mandatario nacional no ha leído bien las peticiones de los normalistas. Ellos quieren que sean liberados de toda culpa 91 normalistas chiapanecos que están llevando en libertad un proceso penal por haber cometido vandalismo y a quienes, al momento de su detención, se les decomiso? cientos de cohetones y decenas de bombas de manufactura casera. Y hay otros compañeros suyos en las mismas circunstancias en otras entidades. Cometen delitos, afectan a terceros y no quieren pagar por ello. También están peleando porque el Gobierno Federal les recorto? 95% de su presupuesto a nivel nacional. Esa es la verdadera razón de sus protestas. Quieren suficiente dinero oficial, no desean estudiar, prefieren andar haciendo activismo político en las calles y anhelan la anarquía: hacer y deshacer a su antojo, sin consecuencias. El presidente, López Obrador no debe permitir eso. En su momento, el gobierno estatal informo? que había estado atendiendo en forma oportuna y permanente a la Escuela Normal Rural Mactumactza?, a través de mesas de diálogo para escuchar sus demandas. Hasta mayo pasado, el gobierno estatal les había entregado más de cuatro millones 500 mil pesos, mediante las partidas federales y las estatales. Está programado que se les entregará, en todo 2021, más de 35 millones de pesos. Además, se ha estado dando cumplimiento a compromisos hechos por gobiernos anteriores. Están siendo beneficiados 487 alumnos. Sinceramente, no creemos que sea la solución, los normalistas están acostumbrados a “robarle” a los particulares, empresas nacionales y transnacionales, casetas de cobro y todo aquel que se deje de sus actos vandálicos, hasta los policías estatales han sido descalabrados en los operativos de desalojos; los detienen y al rato los dejan libres para evitar presiones que dañen la imagen política, cuando el Estado de Derecho debe estar primero. ¿No?

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se reunió en Palacio de Gobierno con los diputados federales y locales electos de Chiapas, con quienes trabajará en los próximos tres años de su administración para atender los asuntos del estado y apoyar las propuestas de reforma en materia constitucional, convocándolos a conjuntar esfuerzos y trabajar unidos para responder a los legítimos intereses del pueblo de forma auténtica, seria y responsable, haciendo a un lado la corrupción y la impunidad. El gobernador Escandón, fue claro al señalarles que en Chiapas se acabaron los tiempos en que las autoridades actuaban de forma arrogante y prepotente; hoy, dijo, es momento de conjuntar esfuerzos y atender las necesidades más apremiantes del pueblo de México y de Chiapas, a ellos les debemos esta representación y debemos de trabajar con lealtad al pueblo, caminando por el lado correcto y obedeciendo el mandato constitucional, buscando siempre el bien común y la fraternidad. Hoy más que nunca los legisladores tienen que proponer leyes, modificar lo que ya no funciona. El país se encuentra en crisis por la inseguridad, por la falta de empleos. Le echamos la culpa a la pandemia, pero es hora de unir esfuerzos y propiciar que la economía se reactive, que el campo salga de su letargo, que la policía combata la delincuencia y que los nuevos diputados y diputadas sean honorables personas, trabajadoras, productivas. Si la advertencia que el mandatario les lanzó a botepronto no la cachan ni la entienden, entonces júrenlo que estamos destinados a seguir hundiéndonos cada día más. Como ciudadanos vigilemos su actuar, qué tan productivos son. El haber ganado no es sinónimo de que andarán paseando o pensando que hueso agarran para el 2024. Los chiapanecos quieren, desean y añoran, hombres y mujeres que desde la máxima tribuna del estado y del país, nos hagan un pueblo que transite por la vida trabajando, y en un ambiente de paz y tranquilidad. Escuchen.

Para finalizar…

El diputado federal electo Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC-Delegación Chiapas, encabezados por su presidente Rogelio López Vázquez, donde se comprometió a generar vínculos con los alcaldes y la Federación para impulsar proyectos que atiendan las necesidades del pueblo de Chiapas. El compromiso, dijo Llaven Abarca, es seguir trabajando con ustedes, impulsar el camino de la construcción con los municipios, gestionando propuestas eficientes que atiendan las necesidades de los chiapanecos, el camino de la construcción lo tenemos que hacer juntos, expresó * * * Quien está efectuando buena encomienda jurisdiccional en Villaflores, es el Dr. Cuauhtémoc Zapata, conoce bien el panorama y tiene claro que con la salud no se juega, por ello, se encarga de brindar información veraz y oportuna a la población sobre el proceso de inmunización y contrarrestar la infodemia que existe en torno a las vacunas contra Covid-19. Es un funcionario 24 /7, consolida sinergia en la lucha contra la pandemia con el gobierno federal y estatal, sabe que sus credenciales juegan a su favor y está en el radar de la Secretaría de Salud, por desempeñar con gran eficacia la encomienda y operatividad en la Fraylesca * * * Daniel Zúñiga, hombre de lealtades y compromisos. Después de su nombramiento, como Fiscal de Distrito ha brindado, el mejor de sus esfuerzos, y su capacidad. Le ha cumplido cabalmente a la Fraylesca, su encomienda ha obtenido buenos acuerdos y su trabajo profesional arroja hasta estos momentos excelentes resultados. Demostró ser una persona que lleva a cabo una política de diálogo y sobre todo de unidad sumando esfuerzos cada día con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el procurador de justicia en el estado Olaf Gómez Hernández. Mantiene una estrecha interrelación con autoridades de los tres niveles de gobierno lo cual también ha sido pieza fundamental, para poder llevar a cabo la lucha contra la delincuencia, ¡Y, lo ha logrado!, porque en Chiapas se aplica la ley de manera general, sin distingos de ninguna índole. Nadita.

¿Cómo ve?

Así las cosas…