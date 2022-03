Comentarios Políticos

Armando Domínguez

AMLO: ¡Priistas y panistas a la cuatroté!

Para comenzar… Los días recientes han estado plagados de tragedias para cientos de familias en el país: las víctimas y damnificados tras el paso del huracán Grace por Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí y Puebla; el sismo con epicentro en Acapulco, las inundaciones en Ecatepec, el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite y muchas otras más. Peor aún es que este gobierno morenista no tiene recursos para atender estas emergencias pues fue su idea desaparecer el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). Tan solo de Grace, no hay aún una cuantificación exacta de los daños materiales provocados en viviendas, ni tampoco en las carreteras; lo mismo sucede con las tragedias del Estado de México o Hidalgo. A quienes toman decisiones detrás de un escritorio o de una curul, parece no urgirles ayudar a dar solución a las familias que viven el luto y la desesperación. La prueba más contundente es que pasan los días y siguen las carreteras desechas, lo que frena la comunicación y al comercio; hay localidades con severos daños, productores con sus cosechas perdidas, familias sin la certeza de un techo seguro, mientras Morena promete y promete que nos los dejará solos, pero no les lleva la ayuda necesaria. Si tuvieran la mínima voluntad de en verdad ayudar a esta gente que pasa tan terrible situación, este es el momento en que este gobierno federal puede actuar, previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, volviendo a asignar los recursos del Fonden, tan necesarios para atender las emergencias. Los trágicos hechos han confirmado que se requiere un fondo pronto, expedito y con estrategia para atender los desastres naturales que se presentan cada temporada. No podemos pasar por alto que, cuando la mayoría morenista en la Cámara de Diputados votó a favor de desaparecer el Fonden para llevarse esos recursos a otra bolsa, las y los diputados federales del PRI les advertimos del daño que estarían ocasionando. Hoy, tristemente, lo están viviendo los damnificados. ¿Usted qué opina querido lector, sería justo para el país recuperar el Fonden, para privilegiar la vida, no causar más daños a la infraestructura y a nuestros sectores productivos? Sólo es cuestión de restar recursos a las obras faraónicas, a los caprichos partidistas, para atender lo que verdaderamente les urge y necesitan las familias de México. Aún es tiempo de que den un golpe de timón, ¿No?

Con su visita de la próxima semana a Oaxaca, será la gira número 23 de Andrés Manuel López Obrador a ese estado, desde que asumió la Presidencia de la República. Algo que no ocurre con ninguna otra entidad y que en este momento desató un cúmulo de especulaciones. Sin embargo, tanto el presidente como el gobernador Alejandro Murat se han referido a esas constantes visitas. Dicen que, además de una relación estrecha entre ambos, existe un interés legítimo por sacar a la tierra de Benito Juárez del rezago milenario que padece, con diversos programas y planes, como el Proyecto Interoceánico. Hoy el contexto y la coyuntura de la visita es diferente. Hace unos días se desató una polémica por la invitación que hizo AMLO al saliente gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para que se incorpore como embajador de México en España. Alejandro Moreno, presidente del PRI, amenazó con expulsarlo del tricolor si aceptaba la encomienda, a lo que el sinaloense respondió que la invitación era a su persona, no al militante priista. Pero si algo le preocupa a Alito, tendrá que hacer de tripas corazón, porque en el círculo presidencial no descartan que el jefe del Ejecutivo continúe como “cazador de talentos”, y quien estaría en la mira es, nada más y nada menos, que Alejandro Murat. Él ha dicho públicamente que su compromiso está con los oaxaqueños, aunque es de todos sabido que su gestión termina el próximo año, lo que sin duda facilita una eventual incorporación al gabinete presidencial. Pero esto no sólo atañe a prominentes militantes del PRI. Dicen en Palacio Nacional que el presidente tiene en la mira a varios panistas, entre los que se encuentran los salientes gobernadores de Querétaro y Chihuahua, Francisco Domínguez y Javier Corral Jurado. Jugada de varias bandas estaría haciendo López Obrador. Por un lado, lograría cooptar a piezas clave de los principales partidos de oposición que, bien que mal, aglutinan a grupos y corrientes que hacen contrapesos a sus dirigentes nacionales. Es el caso de Domínguez y de Corral, cuyo distanciamiento con el actual dirigente del PAN, Marko Cortés, es del dominio público. Aunque el queretano se bajó de la contienda por la dirigencia del blanquiazul, en diversos círculos panistas lo ven como un posible candidato a la Presidencia de la República en 2024. Pero hay quienes dicen que carece de peso y estatura para llegar; no obstante, por lo que me dicen en la casa presidencial, López Obrador lo ve con otros ojos, como para llevárselo al gabinete. Por lo que hace a Corral, todo mundo da por hecho que ya está fuera del blanquiazul y, a pesar del desprestigio que se ganó a pulso como gobernador, en Morena y el gobierno federal sienten simpatía y aprecio por él. Todavía no se sabe a qué posiciones estarían enviando a todos estos personajes, pero además de la embajada de España, se esperan cambios, incluso por jubilación, en las representaciones diplomáticas de México en Canadá, Cuba, Argentina y Bolivia, países en los que AMLO tiene intereses muy particulares. De concretarse estos fichajes, López Obrador estaría dando, nuevamente, una cátedra de Realpolitik, porque quien haya pensado que la alianza opositora era infranqueable, se equivocó. Juntar al PAN con PRI y PRD, para vencer a Morena y a AMLO, fue una gran idea. Pero por la forma en la que se mueven estos partidos en el Congreso y las dudas que siembra el Presidente con sus acciones, todo hace pensar que la Alianza podría terminar en un sueño guajiro. AMLO les dará el último empujón para que a la hora de la verdad cada quien se defienda como pueda frente al Caballo de Troya que, agazapado, aguarda el momento para embestir la fragilidad de este grupo de partidos que lo único que los unió fue su temor a la «cuarta transformación». Cierto.

Para finalizar… En el municipio de Villa Comaltitlán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, llamó a los alcaldes y diputados electos a trabajar de manera honrada y encabezar una verdadera política que busque el bien común. Un llamado a tiempo, así que los nuevos legisladores y presidentes municipales, ya saben cómo conducirse para cumplirle a sus electores que esperan mucho de ellos; después del fracaso que han significado para Chiapas los recién concluidos diputados federales de Morena y del Partido del Trabajo. “Enviamos un mensaje a todas y a todos aquellos que van a empezar a dirigir los destinos de sus pueblos, en los municipios, en el Congreso local y en el Congreso federal: Que, si no tienen el deseo, la voluntad, que, si no van a trabajar a favor del pueblo, mejor que ni se metan”. Más claro ni el agua. La administración que encabeza el gobernador Escandón, ha sido plural en el manejo de los recursos públicos federales y estatales, no ha escatimado esfuerzos en la realización de la obra pública, ni ha distinguido colores partidarios a la hora de atender las demandas de la ciudadanía de todos los municipios chiapanecos. Por lo mismo, principalmente los alcaldes, están obligados a partir del 1º de octubre, a efectuar un desempeño profesional, honesto, transparente, apegado a derecho y plural en cada uno de los municipios para cumplir las promesas de campaña; pero, además, deben olvidarse de los colores partidarios porque van a gobernar a todos los habitantes de su municipio, no únicamente a los militantes de sus respectivos partidos. Mientras que los diputados federales y locales, tendrán la oportunidad, independientemente de sus labores legislativas, de realizar gestiones ante las dependencias federales y estatales para solucionar las demandas que la gente les planteó durante la campaña. Sin descartar que, varios de ellos, querrán buscar la reelección o la alcaldía de sus respectivos municipios de origen. Por lo pronto, la Auditoría Superior del Estado (ASE), continúa con la segunda jornada de la Inducción para la Gestión de la Entrega Recepción Municipal 2021-2024, para alcaldes y sus respectivos equipos de trabajo, con el propósito de que todo se haga de manera tersa y sin contra tiempos para quienes llegan y los que se van; aunque, en honor a la verdad, la mayoría de los nuevos munícipes encontrarán millones de pesos de adeudos que se vienen arrastrando desde varios trienios atrás. Los alcaldes que comienzan sus responsabilidades municipales, sin duda alguna, tendrán todo el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero también deberán poner mucho de su parte. Chiapas es el estado más pobre de México, cada tres años, los alcaldes, sin importar el partido al que pertenezcan, salen millonarios del puesto por los “diezmos” que siguen existiendo y poco les importa las condiciones en que dejan los municipios. Ya lo dijo el Auditor Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, los alcaldes deben aprovechar la preparación inédita para gobernar de forma eficiente, contribuyendo a la transparencia, rendición de cuentas y responder a la ciudadanía que les confió tan importante responsabilidad; institución que, de acuerdo a lo manifestado en Villa Comaltitlán por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, seguramente los estará vigilando muy de cerca para que no desvíen el compromiso adquirido de conducirse por el camino del bien *** Yamil Melgar, presidirá la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en la siguiente legislatura que comienza sus actividades el 1 de octubre próximo, situación que ha logrado al ser designado coordinador de la bancada del partido Morena, cuenta con experiencia para conducir los destinos del Congreso del Estado, ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública federal y estatal, su hoja de servicio cuenta con las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) en diversos estados de la república, entre ellos Chiapas; mientras que en la presente administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, fue secretario de Economía y Trabajo. Como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, le tocará operar políticamente con los demás coordinadores de los partidos que alcanzaron escaños en el Congreso chiapaneco para sacar adelante las iniciativas, reformas y decretos en favor de los chiapanecos, así como las propias que llegaran a presentar los propios legisladores y el Poder Ejecutivo estatal *** Confirmado triunfo electoral de Mariano Díaz, en San Cristóbal de Las Casas, quien compitió a la alcaldía por las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su rentabilidad política y afinidad con las bases le dieron clara ventaja. Díaz Ochoa, ha sido alcalde en Valle de Jovel, tiene un futuro prometedor como edil de ese Municipio. Teje alianzas con figuras de cúpula bajo un proyecto de coalición que detone inversión y progreso, generando acuerdos por todos lados, avanza fuerte y consistente. Trabaja como pocos, propicia escenarios y ecuaciones, que resultará a favor de su administración; es un tipo bonachón y carismático, pieza clave del partido del tucán en la zona altos. Está muy vigente. *** Con la presencia de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Chiapas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Jonathan Molina Morales, clausuró el ciclo de actividades de los “Miércoles de Artes y Culturas Populares” que realizaba la Sexagésima Séptima Legislatura impulsando las diferentes manifestaciones de la cultura y tradición de nuestro estado; donde manifestó que Chiapas es cultura viva, que enaltece a hombres y mujeres *** A casi dos años de la pandemia provocada por la covid-19, la Secretaría de Movilidad y Transporte conjuntamente con las autoridades municipales de la capital, se dieron cuenta que Tuxtla Gutiérrez ocupa diariamente el primer lugar en contagios del coronavirus, realizaron un operativo de reforzamiento y difusión respecto al uso del cubrebocas y sana distancia para mitigar los contagios en el transporte público; aunque los conductores de colectivos resultan ser los que menos cooperan con las medidas sanitarias, terrible.

¿Cómo ve?

Así las cosas…