Apuntes de la visita de López- Gatell a Chiapas

Dos interpretaciones pueden sacarse de la visita del subsecretario Hugo López-Gatell a Chiapas. La primera tiene que ver estrictamente con el reconocimiento a los resultados de la estrategia implementada por el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ante la emergencia de salud. La segunda, no menor en importancia, se ciñe a haber elegido al estado chiapaneco para poner en marcha la Iniciativa de Acción Comunitaria para Covid. Trataré de explicarlo.

El virus puso a todos a prueba. Puso a prueba el conocimiento científico, la eficiencia de los sistemas de salud y la capacidad de nuestros médicos. También nuestra propia humanidad. Nuestros principios morales, nuestra solidaridad con el prójimo, cuánto somos aptos para cuidar a nuestra familia y a la comunidad. La política, desde luego, ha tenido parte en este periodo de prueba. Los gobernantes -por así decirlo- fueron desnudados. La pandemia hizo públicos la competencia o incompetencia; el nivel de compromiso o de valemadrismo; la responsabilidad o irresponsabilidad y la honestidad u oportunismo de quienes nos gobiernan. Obvio, una gran mayoría ha reprobado.

Se recuerda que a inicios de la contingencia Ángela Merkel, canciller alemana, dijo que la pandemia del coronavirus era el desafío más grande que había tenido su país desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, diseñó una serie de medidas de emergencia para contrarrestar los efectos del Covid-19. Y, mientras tanto, ¿qué hacían los políticos de otras partes del mundo? ¿Qué hacían los políticos mexicanos?

Muchos, lamentablemente, llevaron el tema al terreno político. Tuvieron en la crisis sanitaria la oportunidad inigualable para corresponder a la confianza de los ciudadanos, mas la politizaron. Prefirieron las ganancias rápidas que emprender acciones que mantuvieran a la gente saludable. Otros la aprovecharon para enfrentarse al presidente de la República. Algunos para mostrarse como los salvadores del pueblo.

Tal es el caso del gobernador de Jalisco de quien se dice ha destinado más recursos en autopromocionarse que en equipamiento médico y medicinas durante el tiempo que llevamos de pandemia. Ha sido, asimismo, uno de los mandatarios que más se ha peleado con el presidente López Obrador. Le ha apostado al enfrentamiento político que a las acciones de salud pública para ganar confianza ante el electorado. Y ese engreimiento ha puesto a ese estado en el semáforo rojo con más de 21 mil casos positivos y cerca de mil doscientos fallecimientos al momento de escribir estas líneas.

No haber politizado la pandemia es uno de los principales factores por el que Chiapas es uno de los estados del país que mejor ha manejado la emergencia. Las estadísticas y el sentir ciudadano son la prueba. En todo este tiempo no hemos visto una campaña mediática para el engrandecimiento del gobierno del estado. No hay publicidad en radio, televisión, prensa e internet que busque promover la imagen de los funcionarios estatales. Tampoco ha habido pleitos absurdos con la oposición, ni censura a los medios. Todo lo contrario, si algo debemos reconocer en el gobernador Escandón Cadenas es su actuación responsable ante una de las crisis más graves de la historia del mundo moderno. Antepuso la salud de los chiapanecos a los beneficios políticos.

COMPROMISO Y ÉTICA

Enfrentar en Chiapas a esta pandemia que ya se acerca a las 590 mil víctimas mortales en todo el mundo, no es un asunto menor. Como sabemos, es el estado más pobre del país y también con el mayor número de analfabetas.

La inmovilidad social o el aislamiento requiere que la gente tenga los suficientes recursos económicos para no tener que salir a la calle a trabajar durante un buen tiempo, pero en Chiapas el 76,4% de la población vive en condición de pobreza y un 29,7 por ciento en pobreza extrema, es decir, viven al día. Por otro lado, ¿cómo comunicar las medidas de prevención si no todas las personas tienen acceso a la información y el 14,8% de los habitantes no sabe leer ni escribir?

Aunado a eso está la enorme deuda pública y los más de 2 mil 400 millones de pesos que el gobierno actual paga anualmente de puro interés de esa deuda heredada de los gobiernos anteriores.

A pesar de ello, y de la terrible desinformación que se ha desplegado en redes sociales, Chiapas presenta un número bajo de casos confirmados y una tasa de mortalidad por covid de 7,8 por ciento, mientras la media nacional está en 11.6 por ciento. Con fecha del 16 de julio, 3 mil 375 personas de las 4 mil 810 que contrajeron la enfermedad lograron recuperarse satisfactoriamente, es decir, de cada diez casos confirmados siete lo superan.

Esos números hablan del compromiso asumido por la administración del doctor Escandón Cadenas con la salud de los chiapanecos, que más allá de la pobreza, la deuda pública, la precariedad heredada en el sistema de salud, ha venido logrando que la cifra de defunciones no crezca como en otros estados con mayores recursos que el nuestro. Por ejemplo, Nuevo León, que tiene un número de habitantes similar al de Chiapas, pero en contraste es una entidad con industrias y con niveles más altos en rendimiento educativo y menor pobreza, tiene más de 22 mil casos confirmados y una cifra de fallecimientos de 732.

No intento, ni remotamente, decir que Chiapas ha superado la prueba porque la pandemia todavía sigue en su punto crítico. Tampoco quiero que esto se preste a confusión. Simplemente apunto que la estrategia de lanzar una campaña de información masiva sobre las causas y consecuencias de la enfermedad, sobre los cuidados y medidas establecidas, la colaboración con los tres órdenes de gobierno, la cooperación con organizaciones civiles, empresas, entre otros; asimismo, la inversión en equipo médico, medicamentos, equipo de protección, en la instalación de clínicas covid, permitió que esas casi cuatro mil personas se recuperaran y que después de varios meses de esta crisis sanitaria no se hayan saturado los hospitales en el estado y sean solamente 378 las lamentables defunciones.

Al respecto, el doctor Hugo López-Gatell señaló en su conferencia del lunes: “La acción comunitaria en Chiapas ha sido muy efectiva. Vemos cómo hay una reducción progresiva y se ha mantenido por debajo de uno, lo que habla de una buena posibilidad de llegar a un buen control epidemiológico en el estado”.

Esto nos lleva al siguiente punto.

ACCIÓN COMUNITARIA

Grosso modo la acción comunitaria se refiere a establecer dinámicas de cooperación entre las personas y los grupos que cohabitan en un cierto lugar. El objetivo es mejorar las condiciones de vida, reforzar los vínculos y promover las capacidades de acción tanto individual como colectiva. En palabras más sencillas, ayudarnos entre todos en una situación de emergencia.

Es claro que para ello se requiere de un liderazgo que por lo regular viene del propio gobierno. Es éste el responsable de conjuntar a los ciudadanos, agrupaciones, empresas, recursos técnicos del lugar para, como en este caso en específico, cuidarnos los unos a los otros. Que uno apoye al otro en su necesidad y viceversa, vigilando que nadie quede desamparado.

El Gobierno de Chiapas fomentó la acción comunitaria dentro de los trabajos de salud pública. Por eso hoy hay comunidades que se han mantenido sin presentar casos de covid entre sus habitantes. En una actitud solidaria implementaron mecanismos de orientación a la comunidad para protegerse entre ellos, ayudarse para que no hubiera movilidad durante el tiempo en que la epidemia estaba activa en los municipios vecinos.

Esa iniciativa es la que vino a promover el subsecretario López-Gatell en Chiapas. Poner de ejemplo para el resto del país lo que desde hace varias semanas se ha venido haciendo en el estado y con buenos resultados para evitar que el número de contagios siga incrementando y así superar de mejor manera la emergencia de salud en México.

PARA FINALIZAR

Hugo López-Gatell no eligió a Chiapas al azar para presentar la iniciativa de acción comunitaria para covid. Lo hizo, entre otros factores, porque el gobierno de Escandón Cadenas ha demostrado, en una de las etapas más críticas de la historia contemporánea, que es un gobierno capaz de comportarse a la altura de las circunstancias. La prueba son los resultados. ¡Chao!

