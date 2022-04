Cómo obtener una tarjeta de crédito o crédito personal de forma segura

POR: Wolfgang Erhardt, Vocero Nacional de Buró de Crédito

Con tanto defraudador ofreciendo créditos inexistentes o informales a través de internet y redes sociales mejor irse por la segura. Buró de Crédito te ayuda sin costo a obtenerlo.

Seguramente has leído últimamente sobre las advertencias de adquirir créditos milagro que no existen, por ejemplo, aquellos que se anuncian cómo supuestamente exprés, con tasas de interés fuera de mercado, sin revisar Buró de Crédito, o que te piden un depósito inicial. Tal vez hayas escuchado también sobre los peligros de pedir crédito informal que además te va a salir como lumbre, carísimo. Estas ofertas abundan en páginas de internet y ni se diga de las redes sociales. Los defraudadores no solo esperan a que tú te les acerques. Ellos se acercan a ti a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, etc.

El gancho de la facilidad para la obtención del crédito hace que muchos caigan. O tal vez sea también porque a las personas les puede parecer complicado encontrar el tiempo para acudir a una sucursal para pedir una tarjeta de crédito o préstamo personal.

Claro, que acudir a una sucursal bancaria es una forma segura de obtener el crédito; también lo es a través de fintechs y a muchos otros otorgantes de crédito formales y regulados. ¿Sabías que la CONDUSEF te puede decir quienes están debidamente registrados ingresando a su Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)? Así tendrás mayor certidumbre y tranquilidad. Ahora ya lo sabes.

¿Y qué tal si te digo puedes usar, de forma gratuita, la herramienta en línea de Buró de Crédito de nombre Acredita-T? Con ella, en cinco minutos te puedes enterar de forma segura quienes si están interesados en darte una tarjeta de crédito o préstamo personal.

El primer paso es ingresar a la página www.burodecredito.com.mx y dar ‘clic’ en la pestaña de Acredita-T.

A continuación, se te pedirá capturar tus datos generales para luego informar si cuentas con algún crédito vigente en forma de una tarjeta de crédito, crédito hipotecario o crédito automotriz.

En el segundo paso, tal como lo harías ante cualquier institución crediticia, capturarás brevemente la información relativa a tu perfil; por ejemplo: datos tus ingresos, datos laborales y referencias personales.

Al terminar, Acredita-T te mostrará una pantalla con los nombres y logotipos de las empresas otorgantes de crédito participantes con los que cumples con el perfil y requisitos necesarios que ellos mismos establecen.

La última etapa es cuando seleccionas el producto y otorgante de crédito deseado.

Una vez que hayas hecho tu elección, Acredita-T te mostrará una pantalla confirmando que se ha enviado una solicitud de crédito y te enviará un correo electrónico con dicha confirmación.

A la par, Buró de Crédito le manda al otorgante de crédito que elegiste toda la información que capturaste junto con tu Reporte de Crédito, para que en un plazo no mayor a 48 horas te responda si ha aprobado o declinado tu solicitud de crédito. Esta decisión se te notifica por correo electrónico.

Si es aprobada, recibirás información para que acudas a la sucursal correspondiente a firmar tu crédito para que lo puedas disfrutar.

En caso de que se haya declinado el crédito, Acredita-T te ofrecerá seleccionar otra opción si así lo deseas.

Como ya te lo estarás imaginado, todos los otorgantes de crédito que participan en Acredita-T son empresas formales, así que estás en buenas manos.