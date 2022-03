Puntos Fiscales

Carta porte

Por: José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguido lectores, el día de hoy hablare de un tema que muchos fiscalistas están tocando en cursos pagados, atendiendo a la solicitud de la petición que me envían vía correo electrónico y por ser un asiduo lector de este prestigiado diario. La carta porte y sus posibles repercusiones fiscales y administrativos ha sido debatido por el Consejo coordinador empresarial, confederación de cámaras industriales, cámara de la industria de transformación de Nuevo León, Cámara nacional del autotransporte de carga y de la asociación nacional de transporte privado se reunieron con la jefa del Servicio de Administración Tributaria lo que al final se logró un acuerdo de prorrogar los requisitos hasta el día 1 de enero del 2022. Los puntos que se pactaron fueron desarrollar una app para facilitar el trámite para pequeñas empresas transportistas, así como la continuación de mesas de trabajo para la reducción de información y requisitos para transportistas de una misma ciudad. El problema de este tema radica en que el 1 de junio entró en vigor el complemento de carta porte que se debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara el transporte de mercancías en territorio nacional. Desgraciadamente las diferentes reformas y actualizaciones en materia fiscal, los legisladores olvidan los grandes problemas que provocan con toda esta serie de cambios, lejos de eficientizar el progreso recaudatorio lo único que provoca son problemas de logística y seguridad para los transportistas, que según algunos representantes de este sector podría causar problemas en sus operaciones cotidianas. Imagínese lector, lo que los nuevos lineamientos disponen más de contiene más de 185 datos como ruta y fracción arancelaria, algo muy preocupante ya que prácticamente es un mapa de la logística de transportistas y así como sigue en aumento la delincuencia organizada desgraciadamente no se piensa en la seguridad de los contribuyentes, sino que en su afán de mantenerlo más cautivo viene toda esa serie de requisitos exagerados. Las políticas fiscales que emiten recomendaciones de países que forman la OCDE, se deriva que los países latinoamericanos tienen un grave problema de evasión fiscal, principalmente del contrabando de mercancías , entonces ello también queda de manifiesto que a pesar de todo, las diferentes corrientes partidistas siempre estarán bajo los lineamientos de la política fiscal globalizada que tanto han criticado, volviendo al tema la finalidad de hacer valer el uso del suplemento de Carta Porte, que puede ser como un anexo al llamado CFDI de Transferencias o de Ingresos, es tener una seguridad sobre la trazabilidad de productos que se mueven dentro del territorio mexicano, ello se derivaría del suministro de la gran cantidad de información adicional sobre el origen, ubicación, destino preciso, así como rutas de transporte de los productos trasladados por carreteras, ferrocarril, agua o aire en México. Sin embargo vuelvo a enfatizar lo difícil de cumplir con esa carga administrativa de los contribuyentes cautivos, sabemos de primera mano que aunque las autoridades lo nieguen el tráfico de la mercancía de contrabando existe por anuencia de algunos malos elementos operativos y directores que lejos de cumplir con su encomienda siguen ese lastre llamado corrupción, lo que a partir de la entrada en vigor de este cambio, los transportistas de mercancías por carretera, ferrocarril, agua o aire deberán llevar en el vehículo una copia del Suplemento de Carta Porte en el que se acredite el cumplimiento legal de este mandato, y sino para ello estará los elementos de la Guardia Nacional que por cierto han dado mucho de qué hablar en sus actuaciones, que en lo particular como abogado puedo señalar que es necesario delimitar la legal procedencia de las mercancías en el ámbito fiscal, considero que existe muchos elementos como defensa jurídica que se vaya derivar por esta situación, pero esto será otro tema que con gusto comentaré en el futuro.