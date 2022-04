Puntos Fiscales

Caso Lozoya

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy hablaré de un tema por demás irritante, de un personaje que no pasará desapercibido por la historia de nuestro país, tan solo escuchar su nombre se nos viene a la mente la corrupción de Pemex, recordemos que una madrugada del 17 de julio este personaje político llegó a nuestro país, extraditado desde España, lo raro y curioso es que se fue directo a un hospital, vino del extranjero, señalado y acusado de diversos delitos relacionados con la corrupción, haber recibido sobornos por la constructora brasileña Odebrecht, simplemente aún sigue logrando evadir la justicia durante este año acuérdese de mi voz de profeta, así seguirá hasta terminar este sexenio, la historia de este personaje que prometió dar nombres y evidencias de personas responsables de delitos como el suyo pero a un nivel muy alto al suyo, y aunque siga y trata d embarrar al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, por lo que parece únicamente son sus dichos sin sustento legal sólido, que dicho sea de paso, éste a través de una serie videos personales ha logrado desvirtuar esas acusaciones. Debe estar contento que a partir de este nuevo sistema penal acusatorio existe una figura jurídica de criterio de oportunidad en el que puede ser exonerado, lo raro es que hasta la fecha ha hecho acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Hasta donde tengo entendido de todos los políticos que se pretende vincular por el caso Odebrecht, únicamente se ha vinculado a proceso al exsenador panista Jorge Luis Lavalle, que según el exdirector de Pemex acusó de ser uno de los legisladores que recibieron sobornos de la constructora brasileña para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. El espaldarazo que recibe el fiscal general de la República por parte del ejecutivo federal ha permitido tener muchas suspicacias en el tema, lo que derivó en la famosa fotografía de días pasados, polémica que desató en el que mostraban al exdirector de Petróleos Mexicanos quien actualmente se encuentra procesado por actos de corrupción durante su gestión en dicha paraestatal degustando platillos internaciones en un restaurante exclusivo de la Ciudad de México, quien tomo la fotografía Lourdes Mendoza quien ha entablado una demanda contra este personaje por presunto daño moral , en el que ha indicado que en su demanda interpuesta el juez acepto la exposición de su defensa que Lozoya no se podía presentar porque se encontraba en arraigo domiciliario, por ello es el revuelo que causó ver a Lozoya disfrutando en un lugar público , en el que el actual mandatario federal únicamente se pronunció respeto que no es ilegal pero si es inmoral. Muchos especialistas en el tema han tratado de remontar el momento en que Lozoya Austin fue detenido en España y enviado en julio de 2020 a nuestro país, pero nadie sabe en qué consistió el acuerdo por el que el exfuncionario aceptó ser extraditado, mismo que señala fue firmado por Emilio Lozoya Austin, su padre Emilio Lozoya Thalmann y abogados españoles que les representaban en el país ibérico, sin duda alguna existe mucha tela de donde cortar, pero aún así estaremos viendo situaciones peores en materia política, hay muchas especulaciones al respeto, lo cierto es que es visible que no todos reciben el mismo y sino hay que preguntarle a Rosario Robles, que ha tenido que aguantar todo el peso jurídico de sus oponentes que se encuentran en el gobierno, que por cierto acaba de ganar un amparo y no dude usted que antes de acabar este sexenio va a salir libre con alguna amnistía presidencial, aplicando el fin justificó los medios, vamos a la mitad del sexenio y existe muchos temas que aun darán de que hablar, agradezco su valioso tiempo de lectura en este su columna, y cualquier tema que quisiera que tratara quedo a sus apreciables órdenes.