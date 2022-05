Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas: Arranca Proceso electoral extraordinario; evitar cualquier escenario violento y fanático

Ayer arranco en Chiapas, el Proceso Electoral Extraordinario 2022, donde participaran 6 municipios de la entidad que estaban pendientes con la democracia del pueblo chiapaneco desde el pasado 6 de junio del año pasado. Un Proceso Electoral Extraordinario cuyos reflectores estarán puestos por la movilidad humana en seis municipios complicados de Chiapas, donde la plataforma de la paz social no está bien cubierta y con cobertura de soluciones políticas y de negociación entre los pobladores, y los operadores de la secretaria de gobierno desde el trienio pasado han fracasado totalmente y engañado con el petate del muerto de que muchos problemas se solucionaron con anterioridad. Falsedad de falsedades.

Queremos que a Chiapas le vaya bien, y en base a esta postal de democracia extraordinaria hay que reconocer que los municipios de Emiliano Zapata, el Parral, Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza y Frontera Comalapa, donde se llevaran estas elecciones algunas rezagadas porque nunca hubo, otras porque se consideraron municipios con “alerta roja” por sus ingredientes prevalentes de violencia en ese momento, y la pasada 67 legislatura del Congreso del estado, tuvo la irresponsable e insensata idea de un plumazo cancelar el proceso democrático en estos municipios chiapanecos a unos minutos de dejar el cargo los anteriores diputados locales, dejando la responsabilidad a la nueva legislatura 68 del Congreso del Estado que entro en funciones.

Se pudo haber negociado con los actores políticos municipales anteriormente y resolver la problemática, sí al menos hubieran dejado tres municipios, donde no hubo elecciones pero fueron 6, lo grave es que ya hubo consejos municipales y desde que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) por unanimidad ordenó el pasado 22 de noviembre al Congreso del Estado de Chiapas convocar a elecciones extraordinarias en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, hay grupos en los nuevos “Consejos municipales” que no quieren irse y reclaman privilegios que legalmente ya no los tienen, porque fue una decisión del Tribunal Electoral para que se consolide la democracia, o sea que sea la población la que elija a sus gobernantes municipales, y no una decisión del pasado Congreso del estado que actuó a la ligera y de manera perversa.

Hoy todos los chiapanecos debemos de cerrar filas para evitar cualquier escenario violentos y fanáticos que gire alrededor de estos seis complicados y difíciles municipios, al menos ya se anunciaron mesas de seguridad locales para buscar los acuerdos y que la gente salga con libertad a expresarse para depositar su voto y no caer en provocaciones y fracturas para que las cosas no se salgan de su cauce. Evidentemente que los pactos de civilidad son previsibles para distender un problema local, y que se deben de hacer para que haya margen de movilidad para una negociación y que los canales del dialogo entre todas las partes estén vivas y sea más ágil cualquier pacto de paz, antes y después de la jornada electoral.

Hay muchos retos por hacer en el venidero año 2022, dentro de este proceso electoral extraordinario, donde se deben de cerrar filas porque nadie desea tiempos de violencia y pasión en Chiapas, mucho menos crear y buscar conflictos y aprietos a los problemas electorales en cada municipio, entre hermanos de la misma genética ciudadana de su municipio. La responsabilidad de la democracia para el próximo 3 de abril, día de la jornada electoral, es de todos los chiapanecos y apoyar en su contribución. Tenemos que hacerlo desde todas nuestras trincheras y postales laborales.

Gobernador pide trabajo serio y responsable ante las malas prácticas de corrupción e impunidad

*Decreto para evitar que se pongan nombres de funcionarios públicos o de familiares a las instituciones y obras que se realizan.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas fue puntual al instruir a sus colaboradoras y colaboradores mantenerse unidos y privilegiar el trabajo serio y responsable que resuelva las necesidades de Chiapas, rompiendo las malas prácticas, la corrupción y la impunidad.

“El llamado es a comportarnos a la altura de las circunstancias de un gran pueblo y que actuemos de manera honesta a fin de que los recursos se inviertan en la gente”, dijo al tiempo de refrendar su petición de no utilizar a las instituciones públicas para elevar el ego, y anunciar que se enviará un decreto al Congreso del Estado que busca evitar que se pongan nombres de funcionarios públicos o de familiares a las instituciones y obras que se realizan.

Durante la reunión de Gabinete Legal y Ampliado, al abordar temas primordiales en el bienestar del pueblo chiapaneco, resaltó que el Gobierno del Estado está muy sumado en la protección de la salud, con mayor urgencia ante el COVID-19, por lo que reiteró su respaldo a la nueva Estrategia de refuerzo hacia la población no vacunada que encabeza el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. “Es un esfuerzo conjunto para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás”.

Rapiditas. El próximo 5 de febrero estará en Tuxtla Gutiérrez, la diputada Paty Armendáriz, con la asamblea informativa de la reforma eléctrica y el 12 en Tapachula la presentación de su libro “Alpinista de sueños” y el 13 la asamblea informativa de la energía eléctrica, donde están participando en estas asambleas los diputados federales de los que conforman estos distritos electorales de Chiapas….Se vienen cambios de delegados de los programas especiales en algunas entidades federativas donde se incluye a Chiapas, y otros delegados de otras instancias federales que han caído en modorra y un sospechosísmo de corrupción de los mil demonios…Prácticamente son denuncias que ha hecho la misma gente. José Antonio Aguilar Castillejos sigue siendo investigado en la Función Pública en la capital del país. Problema en puerta…Subió el kilo de tortilla a 22 pesos y el limón y aguacate con sus precios en lo más alto del cielo, pese a que es nuestro limón y aguacate que se produce en Chiapas como el limón criollo y el persa, y el aguacate de crema. ¿Por qué subieron entonces, si no viene de Michoacán y otras entidades federativas…¿Es increíble lo que sucedió en el sindicato petrolero del país, que Ricardo Aldana que fue tesorero de Carlos Deschamps, y que fue cuestionado igual que su patrón, haya quedado como nuevo líder petrolero en la 4T, según con una nueva democracia sindical? ¿Cuál? Es más, de lo mismo. La misma chucha…Que brutos…Sigue entonces Deschamps mandando en PEMEX…Dixe.

Trasformaciones de casas….

Ayer la tercera trasformación tuvo su casa blanca y en pesos, (Familia Peña-gaviota) hoy la cuarta trasformación tiene su casa MORENA (familia López Obrador) y en dólares. La primera en México y la otra en Estados Unidos. ¿Algo cambio la política que usted considere como mexicano?, ¿Será que México ya es otro, o es la misma chucha nada más que revolcada?