Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Siempre he mencionado a los diversos medios de comunicación que debemos cuidar el medio ambiente, debemos destinar tiempo no solo para enseñarles a los hijos las materias que llevan en sus escuelas, sino, hay que inculcarles el amor por el medio ambiente, llevar a cabo siembra de arbolitos, incluso, desde una pequeña planta en un macetero, darle mantenimiento diario a las plantitas, esto de alguna manera sirve que los niños tendrán una nueva tarea en casa, esto es inculcarle un buen valor, la contaminación principalmente identificada como una consecuencia dentro de los paisajes urbanos y vinculada al cambio climático, incluso, algunos agentes contaminantes hacen que nuestro planeta se caliente a una tasa más rápida, otros, hacen que el índice de calentamiento del planeta desacelere, generando un enfriamiento temporal, para millones de habitantes del planeta poco les importa lo que al planeta le pase, nosotros, los seres humanos somos unos depredadores porque nos estamos acabando nuestra casa, el planeta es nuestro hogar y debemos amarlo por todo lo que nos da, nuestra madre tierra es noble y nos regala todo lo que consumimos diariamente, sin embargo, no pensamos en ello, si en realidad se tratara de economizar para no comprar frutas y verduras, nosotros podemos plantarlos en el patio de nuestra casa, darle un uso al patio, incluso, aun teniendo piso firme podemos hacer un pequeño espacio de 2 metros por 2 y plantar en ese espacio arbolitos frutales y de verduras, nos estamos acabando al planeta, ¿acaso tenía que llegar la actual pandemia para encerrarnos todos y dejar en realidad respirar al planeta?, cuando todos estuvimos en cuarentena a nivel mundial las aguas del océano recuperaron su color natural y eso es muy hermoso.

Hay que recordar que los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y atraen el calor del sol provocando el calentamiento de la tierra entera, el hielo de los polos se derrite, y cuando eso pasa, el agua resultante entra en las corrientes oceánicas de todo el planeta haciendo que el nivel del mar suba drásticamente, es por ello que nos debemos preocupar, porque lo que les dejamos de herencia a nuestra descendencia es fatal y terrible en cuestiones climáticas, de hecho, en la ciudad de Campeche, desde un poco más de 100 años los diferentes gobiernos de la mencionada ciudad han estado rellenando el mar, al grado que toda la zona centro era mar, mucha gente ni siquiera sabe esa parte de historia de la Ciudad de Campeche, pero, lo que sí muy probablemente suceda tarde o temprano, es que, la misma naturaleza va a reclamar lo que le pertenece y esperemos que no acabe con consecuencias graves, ya que es mucha la dimensión lo que los diferentes gobiernos han avanzado en el relleno del mar para poder pavimentar, construir casas y edificios, y de paso, se pone en riesgo la vida de miles de habitantes, no debemos de abusar de la generosidad del planeta, como tampoco debemos tirar basura al suelo ni permitir que sus hijos lo hagan, muchas ciudades padecen de inundaciones por culpa de cultura en la gente, poco les importa y sus desechos lo tiran al piso en lugar de guardarlo y tirarlo correctamente en un cesto de basura.

Los fabricantes automotrices deben colaborar con el medio ambiente, no hay que fabricar autos de gasolina ni diésel, de la misma manera, los fabricantes de motos dejar de usar el sistema de gasolina, ya que hay países como la india, entre otros y ciudades de México que usan con mucha frecuencia las motos e incluso, lanzan mucha contaminación por falta de mantenimiento de las motos y unidades vehiculares, muy probablemente se debe analizar y pensar ya que el negocio de la gasolina no será más negocio, hay que respetar el medio ambiente y todos nos debemos apegar a las nuevas reglas, habría que supervisar minuciosamente mediante estudios si efectivamente el gas natural no contamina en gran proporción, se supone que contamina un 5 % nadamas, y la gasolina y diésel contaminan un 95 %, México debe empezar y poner el ejemplo mundial de exigirle a sus fabricantes que hagan vehículos que no usen combustible como gasolina ni diésel, ¿Cómo se hace eso? Legislarlo, que las marcas internacionales de autos sepan cuáles serían las nuevas reglas si quieren vender sus autos en nuestro país, debemos empezar por nosotros mismos, es una tarea nada fácil, pero se han creado otras leyes que en realidad millones de habitantes no saben que existe.

La salud de las personas se ve deteriorada por la alta contaminación vehicular, tan solo en la Ciudad de México no funciona el proyecto denominado “El hoy no circula”, esta ciudad está muy contaminada en todos los aspectos, cuando llueve se refleja de inmediato con las inundaciones, se deben tomar medidas más severas, sancionar a los conductores no basta y no es necesario porque ello se presta a la corrupción y no es de ahorita, sino de décadas atrás, crear vehículos eléctricos para las grandes ciudades es lo mejor, y en general, lo importante del tema es ya no contaminar, hay que adoptar políticas para fomentar el uso de fuentes de energías alternativas y hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lamentablemente los funcionarios internacionales encargados del medio ambiente se corrompen y se dejan comprar por empresarios que contaminan criminalmente, en nuestro país quienes han contaminado más es la paraestatal propiedad del Gobierno federal junto con otras empresas similares privadas, los ríos, playas y mares se han visto afectadas por el riego de petróleo y contaminación, los peces muertos es el resultado, las plantas y las aves se mueren, lo volveré a decir, somos unos depredadores, pero, los empresarios son aún más porque a costas del medio ambiente hacen grandes negocios y deben ser severamente