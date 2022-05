Comercio formal e informal y empresas

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Muchas personas no tienen para pagar un local comercial y venden sus productos en la calle, la economía no es muy buena en nuestro país, son varios factores y uno de ellos para que no avance la economía es por culpa de las dependencias del Gobierno Federal, las personas que se encuentran como empleados administrativos entorpecen la documentación de los trámites realizados, es una pena decir que aún siguen pidiendo dinero para el avance de los trámites, en realidad no ha cambiado nada, los productores del país no avanzan en los negocios internacionales que hacen debido a que están casi paralizados por los trámites que no se hacen en las diversas dependencias del país, tengo dos preguntas, ¿Por qué el presidente del país desapareció a la Policía Federal? Es lo mismo, la Guardia Nacional en las carreteras se dedican a acosar a los automovilistas, trailers, su actuar de estos señores es denigrante, acosan a las personas en los autobuses y carros particulares, los trailers son acosados continuamente por la Guardia Nacional bajo el pretexto de buscar droga, tienen un actuar muy raro y en lo personal, las y los mexicanos no estamos nada orgullosos de la Guardia Nacional, esta corporación policial es una copia de la Guardia Nacional de los Estados Unidos compuesto por una bola de holgazanes, de hecho, estaría bien que entrara un presidente de un partido distinto para desaparecer a la Guardia Nacional, en realidad, actualmente se gasta muchísimo dinero en empleados de dependencias que no hacen absolutamente nada, las dependencias como SEMARNAT, CONAGUA, SAGARPA, entre otros debería desaparecer por sus funciones que no ayudan ni contribuyen en nada a nuestro país, los comerciantes informales en algunos Estados son llevados a prisión, los policías de la Ciudad de México, Estado de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nuevo León, entre otros son privados de la libertad ilegalmente, sus productos que venden le son recogidos ilegalmente también, lo anterior, es violado por los funcionarios que mandan a los policías a realizar “operativos” ilegales, y lo digo de esta manera, porque con nada se justifica el privar de sus cosas a los vendedores, es un trabajo digno, el Estado no garantiza un campo laboral correcto con prestaciones ni tampoco se está permitiendo las inversiones en el país, pero, son muy buenos para recabar dinero por medio del SAT acosando a los contribuyentes a cada instante, de igual manera se recogen miles de millones de pesos por altos cobros de la CFE en los recibos de energía eléctrica, recibos súper alterados, y cuando algún usuario pone su queja, la demanda nunca procede, por otro lado, mensualmente también se recogen miles de millones de pesos al estar acosando el INFONAVIT a los derecho habientes que tuvieron la mala fortuna de hacer contratos amañados con esta dependencia que los ha robado por décadas, casas de muy mala calidad vendidos a precio de unas súper residencias ya que son condenados a pagar durante 30 años una casucha de mala calidad que no rebasa siquiera el precio de 60 mil pesos, por eso quiero ser candidato a SENADOR de la REPUBLICA para este 2024, porque quiero acabar con las injusticias, quiero elevar la voz y crear leyes justas para el pueblo únicamente, alternar y darle entrada a toda empresa internacional a invertir en nuestro país, desaparecer las dependencias que no sean tan útiles como CONAGUA, que solo se han dedicado a atrasar los trámites de los productores del país, es una vergüenza decir que en mi país se sigue practicando la corrupción, uno de mis principales objetivos es, desaparecer a INFONAVIT que no está contribuyendo en nada y que sin embargo es uno de los principales responsables de que en México haya una muy mala economía, tengo ya los elementos suficientes para echar abajo a la mencionada dependencia, por otro lado, las autoridades de la Ciudad de México y municipios en los Estados no pueden ni deben privar de la libertad a las personas que trabajan honradamente, el comercio informal no es ilícito, ilícito es que los policías por órdenes de sus superiores y de los directores de comercio y de las primeras autoridades de los municipios y de la Ciudad de México les quiten sus productos a las personas, eso sí es un delito, es violar la Constitución, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, pero no por operativos policiacos irregulares, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, especificado en el párrafo I del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, los mototaxistas de varios Estados del país han sido privados de la herramienta principal de su trabajo, la Secretaría de Movilidad les ha retirado sus motos sin darle tiempo a nada, la gente tiene que auto emplearse porque el Estado no garantiza un trabajo digno para la población mexicana al espantar las inversiones, lejos de eso, por medio del SAT se dedican a acosar a los comerciantes y micro empresarios, lo más correcto es que cada Estado se quede con el IVA recogido y lo genere en la creación de empleos y empresas para los y las mexicanas, que no vaya a las arcas del gobierno federal, eso sí sería una democracia verdadera, de que sirve que cada Gobernador trate de ayudar a su gente si el Gobierno Federal no aporta el dinero que les corresponde, varios Gobernadores están amarrados de las manos y quedando mal ante su gente, el dinero está muy limitado, las inversiones ahuyentadas, las dependencias no hacen su trabajo, hay acoso de ciertas dependencias a las personas, ¿A dónde iremos a parar con todo esto?, dentro de mis planes se encuentra adherir a todas las empresas y organizaciones en general a Mercadotecnia de México para defender sus derechos tal y como lo indica el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, la mayoría de los transportistas están dispuestos a adherirse a Mercadotecnia de México y estamos a punto de lograrlo, de igual manera les haré la invitación formal a los productores nacionales, hay que acabar con las injusticias inmediatamente, y yo, estoy en la mejor disposición de apoyarlos.