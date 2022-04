Asesoría Legal

Constituirse como empresa del transporte

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante constituirse como empresa ya que trae grandes ventajas para sus integrantes, la mayoría de los transportistas denominados taxis se encuentran divididos, cada quien jala por su lado y cada quien realiza sus trámites, incluso, cuando una organización taxista quiere ampliar su parque vehicular no se da debido a que cada quien tiene sus propios intereses y es muy imposible juntarse todos y estar de acuerdo la mayoría, en ocasiones se forman grupitos pero originalmente no están organizados, muchos prestan el servicio de taxis pero no pertenecen a una empresa del transporte constituida, sino a un sindicato, y los sindicatos solo quieren vivir de los transportistas que no es lo mismo, un sindicato que se constituye como tal no es lo mismo que una empresa transportista, son cosas totalmente distintas, la mayoría de los sindicatos no apoyan legalmente a sus compañeros cuando se trata de un problema legal o un siniestro (choque o voltearse en carretera), los sindicatos ese problema se lo dejan a las aseguradoras y en la mayoría de estos casos pierden pues las aseguradoras son unos astutos para aplicar el seguro, no respetan el contrato cobrando mas en los siniestros, pertenecer a un sindicato es estar desprotegido, para poder constituir un sindicato se tiene que apegar a la Ley Federal del Trabajo, un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, y esto se encuentra sustentado en los artículos 356, 357, 358 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, la mayoría de los sindicatos desconocen la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera la leen, es por ello que desconocen sus funciones como líderes o representantes de un sindicato, es por ello que la mayoría de los miembros de un sindicato se encuentran desprotegidos al desconocer sus derechos.

El agruparse como empresa es mucho mejor, de hecho sería muy bueno que los choferes del transporte público en general de todo el país tuvieran todas las prestaciones de ley, las familias de los choferes no estarían desprotegidos y de alguna manera cuando sean personas de la tercera edad tendrían derecho a pensionarse, es lo más correcto, los trabajadores del volante no están asegurados, no tienen seguro ellos ni sus familias, no tienen incluso como accesar a un préstamo del gobierno porque no tienen como comprobar sus ingresos, constituirse como empresarios del transporte y estar organizados los hace poderosos en el sentido de que no estarían desprotegidos, todo socio siempre debe velar por los intereses y derechos de sus choferes, ellos son los que trabajan desde muy temprano y terminan muy noche, se acaban su vista en las calles y carreteras, muchas empresas del transporte existen pero no están reguladas correctamente, incluso, no pagan al INFONAVIT ni al IMSS, por lo tanto con esas malas acciones desprotegen a sus choferes y la empresa se debilita porque tarde o temprano tendrá eso consecuencias legales, cuando una empresa realiza sus aportaciones correctamente incuso tiene apoyo del gobierno y hay que saber peticionarlo, sustentarlo y fundam3entarlo mediante estudios que se realizan para poder comprobar lo que realmente se necesita, todo es cuestión de saber estar orientados y asesorados, las cosas no se hacen a la antigua, con mordidas, así no se hacen las cosas, esto ha cambiado y debemos ir en la dirección correcta, pues si hacemos las cosas bien, bien saldrán.

En primer lugar para poder agruparse como empresa es importante acudir a una notaría de su confianza, dialogar directamente con el notario y no con sus empleados porque la mayoría de las personas que apoyan a los notarios no saben sus funciones y distorsionan las cosas, si no hablan con el notario entonces cambien a una notaría de más confianza, anotar 5 nombres de empresa que ustedes le presentarán al notario para solicitar a la Secretaría de Economía y verificar si alguno de los 5 nombres no están registrados, en primer lugar van a poner el nombre que ustedes consideren apropiado para su empresa seguido por los 4 nombres distintos restantes, el nombre que no se encuentre registrado es el que usaran para poder identificarse y lo darán de alta en la Secretaría de Economía, acto seguido por el Acta Constitutiva y Escritura de la empresa, seguido por la inauguración de la oficina de la empresa, una vez constituidos se le da toma de protesta a la nueva directiva de la empresa recién creada y cada uno de los directivos tendrá sus funciones a realizar dentro de la empresa por el bienestar de la misma y hacerla crecer, a partir de ahí, pueden presentarse y ponerse si así lo desean a disposición de las autoridades, en este caso a su Gobernador y demás autoridades para que los conozcan y los inviten a trabajar de forma conjunta para el mejoramiento de la movilidad, incluso, pueden presentarse ante fabricantes automotrices para adquirir créditos accesibles de vehículos y ponerlos a trabajar para la empresa y puedan tener recursos económicos para los gastos de egresos como es mantenimiento de oficinas, pago de salarios, aportaciones a las dependencias del INFONAVIT, IMSS y los pagos del SAT, ser una empresa seria y responsable, de hecho, pueden tramitar incluso recursos económicos del fondo perdido para crecer aún más, entre más unidades tengan como empresa, más trabajo le dan a personas que buscan trabajo y más familias salen beneficiadas, ustedes pueden solicitar la asesoría de un abogado especialista en la materia del transporte o de una empresa de mercadotecnia que los guíe para llegar al éxito, lo importante es unirse todos en una sola empresa, no generar divisionismo entre sus propios compañeros, velar siempre por los intereses de la empresa, trabajadores y de los socios, pero también, ser responsables y empresa seria, de esta manera se ganarían el respeto de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad en general.