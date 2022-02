Eduardo Ruiz-Healy

COVID México: casi 550 000 muertos, 6.5% de la población vacunada, lugar 89 no 12

Hasta antier, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 218 007 personas habían muerto en México a causa del COVID-19. Sin embargo, ese número no muestra la realidad porque no incluye las 329 965 muertes excesivas asociadas al COVID-19 ocurridas del el lunes 5 de enero de 2020 hasta el lunes 14 de marzo de este año que se mencionan en la página coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico, que no haber sido actualizada desde el 15 de marzo, nos impide saber el número de muertes excesivas que ocurrieron desde esa fecha hasta hoy.

Si a las 218 007 muertes oficialmente reconocidos les añadimos las 329 965 muertes asociadas al COVID, tenemos que hasta hoy han fallecido, por lo menos, 547 972 personas debido a la mala estrategia para enfrentar a la pandemia que diseñaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y los dos impresentables charlatanes que él puso al frente de la Secretaría de Salud: Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell.

Este par de médicos, que desde hace años no han atendido a un paciente, no contradicen nunca lo que dice su patrón, pero sí lo que afirman los que gozan de reconocimiento y fama entre la comunidad médica y científica internacional. Lejos de proteger las vidas y la salud de los mexicanos que les pagamos sus sueldos, estos individuos decidieron anteponer la política a la ciencia con tal de promover sus ambiciones personales.

Sirve aquí aclarar que muertes excesivas son las defunciones ocurridas por encima de las muertes que se pronosticaron de acuerdo con proyecciones estadísticas basadas en el pasado reciente. Según lo anotado en la página arriba citada, para el periodo de enero 5 de 2020 a marzo 14 de 2021 se esperaba que murieran 934 226, pero en realidad murieron 1 392 252. De estas 458 026 muertes excesivas, también de acuerdo con la página, 329 965 o el 72% están relacionadas con el COVID-19.

Esta es la realidad basada en datos del gobierno federal que no se mencionan en las conferencias de prensa que sobre la pandemia se dan cotidianamente.

La manipulación de los datos es cotidiana, como la que ayer hizo el referido subsecretario durante la conferencia de prensa de AMLO, cuando dijo que “Si tenemos el orden de países que hemos utilizado vacunas, estamos en el número 12 de casi más de 159 Estados nacionales, número 12, y hemos logrado ya una cobertura superior al 10 por ciento, estamos en 10.4 por ciento de personas vacunadas”.

Efectivamente, 10.4% de la población ya recibió una dosis de la vacuna, pero eso no significa que estén vacunadas porque para ello es necesario que reciban, en la mayoría de los casos, las dos dosis requeridas. La realidad es que solo el 6.53% de la población ha recibido las dosis completas, que pueden ser una o dos dependiendo de la marca de las vacunas. O sea que aún falta que el 93.47% de la población sea vacunada.

También, como lo informó el subsecretario manipulador, es cierto que México se encuentra en el lugar 12 de entre los países en donde más vacunas se han aplicado, pero si tomamos el número de personas que han recibido una dosis como porcentaje de la población total del país, está en el lugar 89.

Me pregunto: si nos han mentido sobre la pandemia, ¿por qué no lo harán sobre las causas del derrumbe de la Línea 12?

ruizhealytimes.com