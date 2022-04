Jose? Luis Leo?n Robles @pepehuicho2578

Buenos di?as distinguidos lectores, como cada semana les llevo un tema de relevancia general, y es que a propo?sito de las obligaciones fiscales que todo contribuyente debe cumplir por estas fechas, hoy tocare? el tema denominado declaracio?n anual, para los que no esta?n dados de alta en el padro?n hacendario, tengan mucho cui- dado porque las multas en materia fiscal son muy elevadas. Volviendo al tema que nos compete la declaracio?n anual es una obligacio?n en materia fiscal que deben de cumplir las personas fi?sicas y morales que obtengan ingresos en un ejercicio fiscal o an?o calendario para mas comprensio?n, en la cual de presentarse el u?ltimo di?a del mes de marzo en el caso de las personas morales y para las personas fi?sicas el u?ltimo di?a del mes de abril, en ello contiene informacio?n relevante sobre los ingresos, deducciones, retenciones, asi? como los pagos provisionales efectuados con anterioridad, es efectuados con anterioridad, para ello es necesario contar con contrasen?a y firma electro?nica, asi? como la asesori?a de un contador pu?blico, que dicho sea de paso en los u?ltimos comentarios que ha realizado el actual mandatario federal, ha dicho que en el caso de las personas fi?sicas va a simplificar la meca?nica de la determinacio?n de los impuestos provisionales y anuales, en las que no se va a necesitar la orientacio?n de un contadorpu?blico, por lo que a ti?tulo personal se me hace ma?s una mencio?n para llamar la atencio?n que lo que va a realizar como propuesta, ello es que bajo esa suposicio?n pues le puedo comentar que lejos de beneficiar al contribuyente ,el beneficio sera? para el fisco ya que se han detectado errores en los sistemas precargados de informacio?n contable con los que cuenta la autoridad hacendaria,claro estaque esos errores siempre son a favor de la autoridad. Ahora bien, el ser omisos en la presentacio?n de la declaracio?n en caso de no pagar la multa procede el embargo sobre bienes que tenga el infractor. Por otra parte es muy importante tomar en cuenta los siguientes aspectos y recomendaciones en los ingresos acumulables en la presentacio?n de la declaracio?n anual, estos son algunas recomendaciones como por ejemplo soportar correctamente aquellas entradas de recursos que no correspondan a los ingresos de la actividad,como puedeser pre?stamos, depo?sitos en garanti?a, aportaciones de capital, por otra parte es importante la correcta acumulacio?n de intereses en caso de existir las llamadas partes relacionadas o pre?stamos a socios, en ello consiste la revisio?n de la correcta determinacio?n de los intereses con base a la tasa de intere?s pactada. Otra de las recomendaciones muy importantes es la determinacio?n de la utilidad cambiaria en el que se verifica el tipo de cambio que se va a considerar para el ca?lculo y que sea de forma correcta, asi? como amarrar la cantidad reflejada en balanza y pagos provisionales declarados con el Papel de Trabajo de la empresa, y por u?ltimo uno de los mayores problemas que tiene el contribuyente es la ganancia de enajenacio?nde losa ctivos fijos en el que se debe observar, analizar y verificar que el contribuyente haya declarados en sus pagos provisionales la ganancia derivada de la venta de activos fijos, y por consiguiente que se haya emitido correctamente los CFDI ?s correspondientes a la venta de dichos activos. Todo ello lo realiza un contador especialista en el a?rea fiscal, en el que supervisara? que las empresas al momento de elaborar su declaracio?n anual, que existeningresosquenosonacumulablesenpagos provisionales de ISR, los cuales se tienen que acumular hasta la declaracio?n anual del ejercicio. En relacio?n a los requisitos de las deducciones en ge- nerales importante considerar el requisito fundamental que consistente en que sean estrictamente indispensable en la actividad del contribuyente, la existenciade la razo?n de negociosy la materialidad de la operacio?n, esto u?ltimo derivado de la mala costumbre de algunos pe?simos contadores que con el afa?n de quedar bien con su clienteles ofrece la compra de facturas para la disminucio?n de sus impuestos federales,y asi? como las ecretaria de hacienda expone la lista de esos malos contribuyentes, al igual deberi?an sacar la lista de esos pe?simos contadores en sus agrupaciones profesionales.