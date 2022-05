Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Democracia simulada y dirigida. Nada ha cambiado

Hasta ayer el parámetro y la medida electoral en el país, es que el ambiente no ha dejado de ser deshonesto, escabroso inconveniente y hasta sucio, y no propiamente de un partido político sino de la mayoría que busca una representación popular, lo que ya se advierte que la “democracia pura” y transparente que tanto se habló de que existiría, los resultados son otros, y todo apunta a una democracia simulada y dirigida y es el propio MORENA que ha sido el promotor vilipendiado y desautorizado que atenta contra la legitima democracia, pero así están en menor grado los otros partidos políticos que luchan con ansias el recobrar vida para el 2021.

Ojalá no se salga del huacal el proceso electoral federal, la misma temática de enfrentamiento entre el INE y la voz Presidencial, en nada beneficia al país, y cada día que transcurre sube de tono el desafío y la pugna. Al interior de MORENA, se pide que se revele

las encuestas que definieron a los candidatos a gobernador en 14 entidades, el secreto sigue guardado, y es que varios de los mismos militantes ya pidieron, incluso por vía transparencia, los resultados de las encuestas y la metodología que se usó, pero parece que les dan largas sobre este tema.

El hecho de que la mayoría también de diputados federales de MORENA tengan la calidad moral traslucida en cinismo y descaro, de buscar “reelegirse electoralmente” ha ofendido a toda la militancia de este instituto político, y ya no se diga del sentimiento de todos los mexicanos en el concierto nacional. Una decisión desbastadora para la democracia mexicana, porque exhibe la voracidad y apetencia de un partido político nuevo que solamente busca la oportunidad de convertirse en “Políticos glotones” que superan a los priístas y panistas de la tercera trasformación.

Además, se están ofertando ya en público y en redes sociales los pleitos que ahora vendrán entre dirigentes estatales de MORENA y los delegados federales sobre todo en entidades federativas donde el poder no es MORENA, sino los gobernantes o son del PRI o del PAN, y hasta de Movimiento Ciudadano como en Jalisco. Aquí la bronca es por mostrar mayor poder entre un dirigente estatal o un delegado federal proveniente del CEN de MORENA nacional. El enemigo de MORENA es MORENA.

Sin embargo, en otros partidos políticos nacionales no cantan mal las rancheras y el PRI, en algunas entidades ha dejado de buscar una alianza con el PAN o el PRD, al menos para las entidades federativas donde el candidato es un gobernador o gobernadora. Es en este escenario donde los “Choques de trenes” revisten importancia, y ya no se podría hacer algunas alianzas, muy diferente a lo que se hizo con las diputaciones federales que es donde le apuestan o se pusieron de acuerdo, la alianza PRI, PAN y PRD. Que si todo sale como está planificado es muy probable que la coalición Va por México, conformada por el PRI-PAN-PRD vayan en más de 180 distritos electorales en los comicios para renovar la Cámara de Diputados, ya que las dirigencias locales han logrado acuerdos y territorios donde era impensable. Será las diputaciones fedérales la madre de todas las batallas desde que se tiene uso de la razón política en al menos las tres transformaciones grandes que se hicieron y marcan la historia en el país. Primera parte.

Del 16 al 31 de enero la aplicación del semáforo amarillo.

Ayer se informó que, con la aplicación del semáforo epidémico en color amarillo, cómo se determinó para el estado de Chiapas, desde este lunes 18, hasta el domingo 31 de enero, que vence esta aplicación, donde se espera que se mitigue el número de contagios que

muchos lo han alarmado, otros que existe y otros más que mucha población se está muriendo en estos días por el covid 19.

De acuerdo con los parámetros de las autoridades sanitarias, los espacios públicos como parques pueden abrir de forma regular. Mientras que espacios públicos cerrados como cines, teatros, restaurantes e iglesias pueden abrir con aforo reducido, entre un 30 y 50 por ciento, es lo que recomiendan. También se permiten todas las actividades laborales esenciales y no esenciales con restricción de aforo y horarios escalonados.

Este retorno al color amarillo está relacionado con el nivel de ocupación hospitalaria, la tendencia de ocupación hospitalaria, la tasa de reproducción del coronavirus y la cantidad de resultados positivos que se tienen, y como consecuencia del aumento en los contagios reportados en la entidad, se tomó esta decisión el pasado viernes.

El semáforo amarillo es el penúltimo color antes de permitir por completo todas las actividades, lo que significa que, aunque hay una disminución en el número de contagios y hospitalizados por más de dos semanas consecutivas, el riesgo sigue presente y es necesario que la población atienda el autocuidado.

Pide el gobernador a que la Juventud chiapaneca debe cuidarse ante COVID-19, para no poner en peligro a sus seres

Una vez más el mandatario estatal Rutilio Escandón sostuvo que el repunte de casos se está registrando en muchos países y en algunos estados de México, y aunque Chiapas no es la excepción la situación no es alarmante; sin embargo, dijo, es fundamental no bajar la guardia a fin de contribuir al gran esfuerzo que realizan las trabajadoras y los trabajadores de la salud, tanto en las Clínicas de Atención Respiratoria, como en las brigadas médicas que recorren casa por casa.

Durante la Mesa de Seguridad, Escandón Cadenas señaló que lo anterior es un indicativo de que es necesario reforzar las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene para evitar contagios de coronavirus. “Pido de manera respetuosa y cariñosa a la juventud chiapaneca que se cuide, pues además de proteger su propia salud, también salvaguardan la integridad de sus familiares, sobre todo a las personas adultas mayores, ya que esta enfermedad es más letal cuando se presenta en este sector de la población”, apuntó.

Rapiditas. – La licencia del diputado local Juan Salvador Camacho Velasco, lo catapulta para buscar la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas. Un protagonista de la política de este municipio que sin duda le sabrá imprimir un valor agregado para la labor de gestoría federal y estatal, y darle verdaderamente lo que merece esta tierra de la capital cultural de Chiapas…Pasado mañana -22 de enero-, concluye dentro del calendario electoral, el plazo para el registro de acuerdos o convenios de candidaturas comunes y/o convenios de coalición para diputados y miembros de ayuntamientos. Plazo que arrancó el 6 de este mismo mes de enero, y este 22 se termina. Después se sabrá ya quienes son las alianzas o coaliciones de la aldea que se conformaron…. Hoy estará ascendiendo a la Presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, quién será el 46º presidente de este país vecino delos mexicanos. Habrá una coordinadora de la frontera entre México y Estados Unidos y será la exembajadora en México, Roberta Jacobson, quien también moverá las políticas de los países centroamericanos para el tema migratorio.

PD; Oraciones para Don Roberto de los Santos Cruz, Rafael Victorio Ruíz, Mauricio Gándara Gallardo y Federico Ruiz Gamborino. Tiempos difíciles, pero para Dios, no hay imposibles.