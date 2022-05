Asesoría Legal

Discriminación Racial

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Todos los seres humanos somos uno solo, somos iguales, lo único que cambia es el color de piel y el idioma, el país que practica el racismo y es el número uno a nivel mundial es Estados Unidos, a pesar de que no reconocen que nos robaron más de la mitad de nuestro territorio aun y con eso nos han hecho racismo y es una cadena interminable, pues sus descendientes practican lo mismo con quienes llegan de fuera.

Nuestro país, México, es solidario con los migrantes, no nos importa si ellos atraviesan nuestro país para llegar a su destino que es Estados Unidos, en Estados Unidos es un racismo que tienen muy arraigado hacia las personas de fuera, Estados Unidos se siente la primer potencia mundial, y no lo es, es un país dolarizado y no se devalúa su moneda porque Estados Unidos siempre, y toda la vida, han trabajado conjuntamente con la Mercadotecnia, no todos los países lo hacen y por falta de visión empresarial y economía es por ello que la moneda se devalúa, solo es eso, pero no porque la gente de los demás países crea que Estados Unidos es una potencia mundial, no lo es, y claro está que tienen ideas muy desatinadas como el haber elegido a un personaje que no es político el cual es Donald Trump llevando a su país a hacer enemigos por todas partes del mundo gracias al racismo que practican diariamente, lo mejor del mundo está catalogado en México, Centroamérica y América del Sur, ya que son países que no practican racismo como los estadounidenses o los europeos, y es que, la discriminación racial se produce cuando alguien siente odio hacia otra persona o grupo de personas por el hecho de tener cualidades o características distintas, en muchas ocasiones en los restaurantes por ejemplo en México le tienen más aceptación a una persona de piel blanca que a un moreno, incluso, hasta en la forma de vestir, hay personas que les hablan de tú a los demás, son unos igualados, en general, hay que acabar con el racismo y respetar el principio de igualdad para todos los seres humanos, cuando personas de Centroamérica vienen a nuestro país la gente los minimiza y les dicen en muchas ocasiones palabras ofensivas, no se dan cuenta que ellos salen en busca de trabajo por una mejor calidad de vida, no es fácil irte de un país a otro en busca de trabajo, debemos respetar a los demás no importando su color de piel, idioma, sus costumbres o la procedencia, los medios de comunicación de todo el mundo deben aportar un espacio para fomentar el respeto a las demás personas, la falta de información lleva a practicar el racismo, por ejemplo, en la Ciudad de México se practica también todos los días porque los nacidos en dicha ciudad se consideran mucho mejor que las personas que viven en los Estados, a los chilangos por eso nadie los quiere porque de Marías no bajan a las mujeres de otros Estados, de inmediato le ponen el nombre del Estado de donde vienen a los hombres, pero lo hacen de una forma despectiva a tal grado de humillarlos, pero cuando los chilangos andan de visita en otros Estados se creen más importantes que la gente local, los chilangos por lo regular son personas que por lo regular alburean a todo mundo abusando en muchas ocasiones de la inocencia de quienes no saben los albures, a las empleadas domésticas de otros lugares de gatas o indias no las bajan, tal es el caso, que hay películas que nada aportan, por ejemplo, hay una que no recuerdo el nombre donde sale el niño fresa Derbez (hijo de Eugenio Derbez) en donde el guion es ofender a la criada de la película, eso lamentablemente fomenta más el racismo, se debe legislar para que las películas con esas promociones sean canceladas definitivamente y nadie las vea, se supone que debemos fomentar el respeto, no el racismo.

Tan fácil es dirigirse con respeto a los demás, hay quienes crecen sin oportunidades, y lejos de eso todavía los insultan, es muy difícil que una persona merezca respeto cuando su color es oscuro o moreno, a las mujeres con frecuencia les faltan también el respeto por el hecho de ser morena o piel oscura, incluso, los catalogan con personas indígenas que nada tienen que ver, quienes piensan de esa manera son personas que tienen una cultura muy baja y nada de valores, la gente en general deben aceptar a las personas como son, tratarlas por igual, hay tiendas de conveniencia que han sacado a personas pensando que son pordioseros solo por juzgarlos sin saber quiénes son, pero, los que se llevan el primer lugar en la falta de respeto a los demás son los choferes de los autobuses locales, foráneos y taxistas, toda su vida este sector poblacional les ha faltado el respeto a la gente por su color, se atreven de hablarles de tú a los demás, de por si los choferes de nuestro país no tienen nada de estudios y aun así los contratan solo porque saben manejar una unidad, sin saber que todo es importante, la forma de hablar de los conductores deja mucho que desear, son personas que ni siquiera se bañan y todavía se atreven a faltarle el respeto a los usuarias y a las mujeres las acosan diariamente, de los líderes sindicales transportistas solo puedo decir que son unos vividores y que no trabajan y no hacen absolutamente nada por sus agremiados, les faltan el respeto a sus agremiados poniéndoles apodos en lugar de llamarles por su nombre, a las personas de color les ponen el apodo de los negros, a quienes están mal de una pierna les dicen cojos, a quienes les falta una mano, mancos, y así sucesivamente, pero, no todos los choferes se dirigen con malas palabras a las personas porque conozca a personas choferes muy respetables que les aseguro que si ellos fueran líderes defenderían muy bien los derechos de sus agremiados y no les faltarían el respeto a sus compañeros, debemos lanzar campañas contra la discriminación racial, fomentar el respeto para que avancemos por un México más respetuoso, de hecho, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó “el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”, no se le tiene que tener rechazo a las demás personas, somos iguales, somos seres humanos, y toda la gente en general merece respeto.