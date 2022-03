Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Diversas acciones positivas ejecuto la Fiscalía General de Justicia del Estado

En diversas actividades llevadas a cabo por la Fiscalía general de justicia del estado destacan la que se llevó a cabo a través de la Fiscalía de Distrito Selva, al llevar a cabo un cateo donde se logró asegurar un bien inmueble donde se hallaron material electoral, artefactos explosivos y presunta droga. Al decir de la dependencia estatal impartidora de justicia informa que elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía de Distrito Selva fueron los que cabalmente dieron cumplimiento a la orden de cateo misma que fue girada por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 3 de Ocosingo. La diligencia se realizó en el inmueble ubicado en el Barrio Nuevo de Ocosingo. Al apersonarse los policías ministeriales -dijeron- se logró el aseguramiento de explosivos llamados cohetes artesanales, bombas molotov, solventes, un envoltorio confeccionado con cinta canela, con hierba seca, al parecer marihuana. Cabe destacar que ahí mismo se logró asegurar boletas electorales en copia e instructivo de capacitación electoral, así como documentos con información de personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y funcionarios municipales. Ante ese hecho se dio inicio a la carpeta de investigación rigurosa

Para el esclarecimiento de esos hechos. Por otro lado, dependencia estatal también dio a conocer que a través de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, logró la localización sana y salva de una menor de edad, con reporte de persona no localizada, originaria de la zona norte de Chiapas. Ahí, dijeron, de igual forma la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, procedieron a la implementación del protocolo de rigor en la búsqueda de personas, acción permanente que realizaron los policías ministeriales lo cual los llevo el pasado 26 de mayo a la localización de la menor de 16 años, de identidad reservada, en la ciudad de Tomatlán, estado de Jalisco. Seguidamente -comentaron. Una vez que fue localizada la menor la trasladaron a la capital chiapaneca donde fue valorada por personal médico y posteriormente fue trasladada a Casa Tránsito del Centro de Justicia para las Mujeres, donde fue resguardada para salvaguardar su integridad física y posterior entregar a su familia. En otros eventos positivos la fiscal estatal informa que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de dos personas del sexo femenino por el delito de pederastia agravada en agravio de menor de edad de identidad protegida. Al parecer, -dijeron- las presuntas responsables de nombre Vilma “N” y Roxana “N” fueron detenidas en Tapachula por elementos de la Policía Especializada mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Juez de Control. Posteriormente -subrayaron- se llevó a cabo la investigación de rigor de parte de la representante social, para recabar los datos de pruebas necesarios, por lo que Vilma “N” y Roxana “N” fueron presentadas ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente para que determine su situación jurídica en las próximas horas. Con estas acciones la Fiscalía estatal reafirma su compromiso con la sociedad chiapaneca…sin comentarios

DELEGACION DE LA FGR EN CHIAPAS, SINONIMO DE BUENOS RESULTADOS…

La fiscalía General de la Republica en esta entidad, podemos decir que ha realizado un buen papel bajo la titularidad de Alejandro Ignacio Vila Chávez, quien ha dado, ha puesto el mejor de sus esfuerzos, pero sobre todo su capacidad, y con ello ha cumplido su cometido. Hablar de impartición de justicia, hablar de legalidad, acciones y estrategias que han logrado el abatimiento de delincuentes, es hablar del arduo trabajo que desempeña esa delegación en la entidad. Vila Chávez ha dado buenos frutos, ha dado positivos resultados, la encomienda que le confirieron la ha desempañado con capacidad lo cual le ha dado buenos resultados. Su trabajo profesional lo avalan, y es que ese arduo trabajo le ha arrojado, hasta estos momentos excelentes resultados. Desde el inicio de su llegada a la delegación de la FGR en Chiapas Vila Chávez dio muestras de capacidad, manifestó su total voluntad de contribuir a la seguridad de todos los chiapanecos, el delegado federal en Chiapas a cargo de la Fiscalía General de la Republica ha demostrado ser una persona que primero esta, dar resultados, poniendo en marcha todas sus actitudes y aptitudes para poder llevar a cabo una política de respeto, humildad y sobre todo de unidad con las autoridades estatales y municipales…ver para comentar

SUFRE ATENTADO CANDIDATA DEL VERDE EN TUXTLA CHICO…

Lo que se pedía y se conminaba para que el proceso electoral (campañas) se llevaran de manera civilizada y en santa paz, no ha sido escuchado y ni será escuchado ya que crece la tensión por las ejecuciones, secuestros y amenazas contra candidatos de todos los partidos. a escasos días de que concluyan las campañas políticas de las elecciones más reñidas en México, crece la tensión por las ejecuciones, secuestros y amenazas en contra de los candidatos de todos los partidos políticos. Entre el 7 de septiembre de 2020 (fecha de inicio del actual proceso electoral, que incluye a 31 entidades y 321 municipios) y el 30 de abril, 31 aspirantes y candidatos fueron asesinados. Y Chiapas no queda fuera de esa situación y hace escasas horas sufrió un atentado candidata del Partido Verde en Tuxtla Chico. Ayer corrió como reguero de pólvora la noticia de que la casa de campaña de la candidata del Partido Verde Ecologista de México en Tuxtla Chico «Chari» Coutiño, fue baleada por sujetos hasta el momento no identificados. Según se supo ese acto pudo ser un claro atentado contra la candidata del Partido Verde a la alcaldía en la tierra del pan y el chocolate, como es conocido el municipio de Tuxtla Chico. Simpatizantes y militantes se reunieron para darle todo el respaldo a su candidata y están en espera de que las autoridades competentes tomen cartas en ese asunto delicado, y dar con los responsables…sin comentarios

ESTE 6 DE JUNIO QUE GANE LA DEMOCRACIA: RAMIREZ AGUILAR

Luego de dar a conocer que en la comisión permanente se pronunciamos en favor de una jornada electoral pacífica, con orden y legalidad que permita la más amplia participación ciudadana en bien de nuestra democracia y el desarrollo del país. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar señalo que, de igual forma hicimos un llamado a las autoridades de los gobiernos, federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la ciudad de México, para garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, de los funcionarios de casilla y de la población en general en el proceso electoral y en la jornada del 6 de junio de 2021. También -dijo- así como a las autoridades electorales a conducirse con apego estricto a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Que se entienda esta no es una guerra, sino una competencia donde saldrá ganando la democracia…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

Luego de manifestar que esta ha sido una de las campañas más difíciles y cansadas, pero tengo la satisfacción de recorrer las calles de Tuxtla, capital hermosa de Chiapas, desde siempre, aun cuando no son tiempos electorales, el candidato a la diputación federal por el distrito 9 Emilio Salazar Farías, destaco que “Cada sacrificio, cada desvelo, y cada rincón visitado, valdrán la pena para legislar de manera plural, incluyente y valiosa para que nuestro querido Tuxtla, capital económica logre entrar al desarrollo y progreso que merece

Este 06 de Junio, tendremos la responsabilidad de ejercer un voto útil, razonado, que nos permita recuperar todo lo que se ha perdido en los últimos tres años. Por eso -dijo- Este 06 de Junio, tú decides: vota por la alianza, Va Por Tuxtla…ver para comentar …bueno amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK