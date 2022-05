Ronda Política

Víctor Lara

•Eduardo Balcázar Va por Fuerza México

•Evelyn Salgado candidata de Morena en Guerrero

•Rechaza congreso de Tamaulipas desafuero de gobernador

A Frida Indhira Lara Méndez mi tesoro más querido hoy cumple años:

A cuatro días del inicio de la campaña electoral, los ciudadanos analizan a los perfiles políticos y aquí les presento a uno de ellos. Eduardo Balcázar es el líder municipal del partido Fuerza por México y también va por la presidencia municipal de Tuxtla; Lalo es un joven progresista con valores y deseos de servir, de construir ciudadanía y fortalecer nuestras costumbres.

Comprometido con las causas sociales, dispuesto a darle voz a los sin voz, a los desprotegidos, con los ánimos de luchar hombro con hombro para lograr hacer de Tuxtla una ciudad segura, con servicios municipales dignos de una capital.

Tuxtla necesita de inversiones, de crear fuentes de empleos que garanticen mejores condiciones de vida, con Lalo Balcázar se puede.

Mientras tanto muchos andan de las greñas y presumiendo hasta encuestas patito, Balcázar se va moviendo, va tejiendo fino, así lo ha demostrado con la construcción de una estructura leal y comprometida con su proyecto.

Ayer unos solo subieron una imagen alusiva al Día del niño, otros regalaron pelotas y pastel, pero esas actividades ya no están de acuerdo a la situación actual de Tuxtla, por eso Lalo Balcázar considera que:

Este 30 de abril no sólo es un día para festejar a las niñas y niños, sino también sea, el momento propicio para reflexionar sobre la situación por la que están pasando en Tuxtla y que se ha agravado con la Pandemia.

Lamento la ausencia de políticas públicas municipales que permitan a los niños y niñas tener libre acceso a los espacios de recreación infantil como lo es “Convivencia Infantil” el parque recreativo emblemático que el Ayuntamiento mantiene cerrado desde hace un año, privando así a los niños y niñas de un lugar digno de esparcimiento familiar; de igual manera lamento la ausencia de parques públicos limpios, con juegos en buen estado, iluminados y seguros donde ellas y ellos deberían de disfrutar a una infancia plena.

Estoy convencido que las políticas públicas municipales deben ser enfocadas también al importante rublo de la educación, se tiene que garantizar el libre acceso al internet, no solo en tiempos de clases a distancia, sino de manera permanente, logrando así tener una educación integral al alcance de cualquier niño y niña de Tuxtla.

Nos indignaría mucho que posterior al retorno a clases presenciales las niñas y niños que no estén en las aulas, estén en las calles trabajando o en los talleres mecánicos o tiendas familiares o departamentales buscando llevar sustento a su casa, por distintas razones como el desempleo y la falta de oportunidades en Tuxtla.

Fuerza por México nuestro partido estará atenta a que esto no suceda y denunciará públicamente esta situación. Las niñas y los niños de Tuxtla deben ser protegidos en sus derechos de infancia, garanticemos su derecho a la educación, salud, recreación y a una infancia libre de violencia.

Hago un llamado a las otras fuerzas políticas municipales para que, en lugar de regalar pelota, juguetes de mala calidad, pasteles que no alcanzan para niños y padres mejor ese dinero que gastan de manera clientelar utilícenlo para invertirlo en políticas públicas para hacer valer los derechos de la infancia. Por qué un juguete no resuelve las carencias. ¡Ya basta de jugar con la necesidad de nuestras niñas y niños!!! Ya basta de otorgar migajas, vayamos por hacer cumplir la Constitución y otorgar a las niñas y niños de Tuxtla un municipio digno para su crecimiento y desarrollo.

Este es posicionamiento real, como real es su proyecto.

El Congreso de Tamaulipas declaró improcedente el desafuero contra el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la Cámara de Diputados aprobó retirárselo este viernes.

Los legisladores estatales rechazaron la declaratoria de procedencia de homologación contra García Cabeza de Vaca con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.

El Congreso de Tamaulipas determinó que no se debe retirar la protección o inmunidad procesal penal del mandatario estatal, pese a la oposición de los diputados de Morena.

Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este viernes retirar el fuero de Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Mientras tanto el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se dice perseguido y acusa: México camina hacia “lo más rancio del autoritarismo”.

“Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se e acusara justo desde el momento en que alcé la voz para defender los interese de las y los tamaulipecos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este Gobierno federal, no hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para la calumnia, para ser castigado, señalado y hasta encarcelado.

Dijo que quienes han sido oposición al Presidente Andrés Manuel desde hace años son ahora “foco de la embestida gubernamental”. En ese sentido, el Gobernador acusado por la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal denunció que ha sido víctima de una persecución y criticó al Gobierno federal por impulsar el autoritarismo…

La senadora Nestora Salgado aseguró que la candidata a la gubernatura de Guerrero de su partido, Morena, será la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado.

Entrevistada en W Radio, la legisladora afirmó que ya se está convocando a toda la gente de Salgado a Acapulco en donde, mañana, se daría el anuncio.

“Tenemos la información. Evelyn será anunciada como candidata mañana… Yo lucho por construir no por destruir, allá el partido. Estamos en el juego y no vamos a llorar”, expresó. El nombre de la hija de Macedonio se había venido barajeando como la posible sustituta de su padre a la candidatura de Morena después de que el dirigente del partido, Mario Delgado, afirmara que una mujer sería quien encabezaría dicha labor.

Por su parte, Nestora Salgado ha mostrado su interés por competir por la candidatura e, incluso, recientemente declaró que Delgado la había buscado para participar en la nueva encuesta para definir candidata.

Aunque dijo sí estar considerada en el ejercicio estadístico, también confirmó que no sabe cuál será la metodología para realizarla, ya estaba cantado ese tiro… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com