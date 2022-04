Polígrafo Político

Darinel Zacarías

¿Efecto dominó?

“La gota que colma el vaso no me la trago; hazme caso y volvamos a lo nuestro, cortemos este ambidiestro nudo Gordiano de un tajo; no soy tan tonto, carajo, ni tu tan listo, maestro”

Joaquín Sabina

La noticia de que se mutó el amor entre institutos políticos que mantenían alianza en el estado de Aguascalientes parece que despertó diversas teorías de los alquimistas electorales.

La fractura del PVEM y PT con el instituto guinda parece que prendió las alarmas y el escenario podría repetirse en Chiapas. Así es como pinta y como se tiene previsto.

Teniendo como punto de análisis que en Chiapas los esmeraldas son bastión político y su líder sigue siendo el gran rey de esa alquimia.

Además, si a esto le agregamos que las estadísticas son exactas y colocan al PVEM como la segunda fuerza política en Chiapas.

Para nadie es un secreto de la crisis que se vive y se viene dentro del llamado instituto político denominado Movimiento de Regeneración Nacional.

La discordia y ese “descarrilamiento” augurado será la factura que deberá cobrar el Mesías por esas decisiones ventajosas con las que se maneja en el contexto de sus discípulos.

Llámese rumbo a la carrera presidencial y a la imposición de sus consentidos, rumbo a cargos de elección popular que se celebrarán en el 2024.

Bajo la misma práctica de la vieja usanza del “priismo” parece que en Morena se pretende aplicar el “dedazo” y seguir soterrando la confianza que la ciudadanía depositó en su porfiado líder de Macuspana.

La crisis dentro del partido guinda parece que tendrá más efectos, al grado de que se vaticina que Marcelo Ebrard Casaubón, estaría analizando su salida de Morena para conformar un nuevo partido político.

Y si a esto le agregamos que también el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, podría anunciar su “desmarque” del Movimiento de Regeneración Nacional.

Además de agregar el comportamiento y las decisiones que promueve el líder del instituto Mario Delgado y la serie de conflictos que ha venido orquestando en las huestes morenistas.

Y si hablamos de esas “encuestas” como método democrático, entierran aún más la ideología obradorista y los colocan como verdaderos “simuladores”.

Hay muchos otros frentes abiertos en Morena, pero los dos principales versan sobre sus métodos para elección de candidatos y el supuesto mal manejo de recursos.

Pese al desgarriate electoral y la crisis que se avecina en Morena, su líder salió a la clásica palestra de su mandato a decir que lo que se dice de la ruptura son delirios y supuestas interferencias de adversarios y según él, no hay tal “quebrantamiento”.

Se habla entonces de una guerra intestina que traerá consigo desenlaces lamentables para un instituto que surgió con ideas de justicia y guiados por un líder brabucón con una soflama de querer hacer bien las cosas.

En fin, la opacidad en sus decisiones llevará a Morena a caer en lamentaciones y esos desencuentros internos serán motivo de su cataclismo.

Por lo pronto las tribus ya mantienes sus conspiraciones. Lo que se anunció en Aguascalientes es el inició de los efectos colaterales de una legitimización falseada.

No deberán perder a Chiapas en el análisis de este desarrollo electoral que se avecina. Las rupturas están auguradas. De coyunturas mejor ni hablemos.

Teniendo como premisa la fuerza de votos que tiene el PVEM en este estado y la manera sigilosa con que se mueve su principal promotor, no se dude que esta vez no se equivoque y elija a quién goza de popularidad, ideas, estructura y aceptación ciudadana.

Sí, ese que teje desde el centro del país un ejército electoral de grandes dimensiones. ¡Ah en todos los sentidos!

PD1: En Cacahoatán se reinauguró una clínica IMSS que tienen sendas denuncias de que no hay atención. Ni personal, ni medicamentos ni nada. En Salud Cacahoatán en un municipio con grandes carencias. No había necesidad de vendes espejitos. Fue pan y circo ese festín y Zoé, lo sabe.

PD2: Análisis curioso es el respaldo político que le brinda el gobernador Rutilio Escandón a la alcaldesa de Cacahoatán, que, durante su gira de trabajo, la invitó a la franja de los municipios que conforman el distrito Xll. Por cierto, Rosy Urbina es de las mandatarias municipales con un trabajo ciudadano de grandes resultados. Su reelección le ha permitido una continuidad en los trabajos que hacen de Tapachula, un municipio con obras, programas y acciones de justicia social.

PD3: Esta semana inician los informes de los 100 días de acciones de los alcaldes y alcaldesas de Chiapas. Veremos sus aciertos y para otros sus simulaciones y cinismo para vanagloriarse.

