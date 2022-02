Ronda Política

Víctor Lara

El informe legislativo de ERA

Chiapas sigue siendo Verde

En los próximos días, el 12 para ser exactos el Senador Chiapaneco y Presidente de la mesa directiva del Senado; Eduardo Ramírez Aguilar dará su informe legislativo como un acto republicano y en un ejercicio democrático de rendición de cuentas, presentará los resultados de los compromisos adquiridos con México y con Chiapas.

Eduardo Ramírez Aguilar tuvo una manera singular de llegar a la presidencia del Senado, fue en los días de la pandemia y de máxima polarización política y, con todo, el senador en ese entonces de 42 años, llamado El Jaguar Negro, Eduardo Ramírez Aguilar o solo ERA recibe parabienes y aplausos que envuelven 101 votos a su favor de las ocho bancadas, en las cuales es común que sus pares lo llamen Lalo.

Lo cierto es que la presidencia del Senado la ganó a fuerza de diálogo, de acreditarse y ser reconocido como interlocutor de la mayoría, Morena, con el Bloque Opositor, que en ese entonces integraban Mauricio Kuri González (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Dante Delgado Rannauro (MC) y Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD).

Los 128 integrantes de la 64 Legislatura son llamados a depositar en urna transparente la cédula en la que expresaron su voto, resultando ganador ERA.

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar nació el 13 de Octubre de 1977.

De 1994 a 1999 estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Realista de México.

De 2008 a 2010 realizó la maestría en derecho constitucional y amparo en el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas y de 2011 a 2012 el doctorado en ciencias políticas en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales.

De 2008 a 2010 fue presidente municipal de Comitán de Domínguez.

Del 1 de septiembre de 2012 al 3 de julio de 2013 fue en la LXII Legislatura en representación del distrito VIII de Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México.

De 2013 a 2015 fue secretario general del gobierno de Chiapas, durante la gubernatura de Manuel Velasco Coello.

De 2015 a 2018 fue diputado del Congreso del Estado de Chiapas en la LXVI legislatura como presidente de la mesa directiva.

Desde el 1 de septiembre de 2018 es senador de la república en la LXIV legislatura en representación del estado de Chiapas. Es integrante de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue presidente de la comisión de puntos constitucionales.

El senador de Morena ERA es dedicado a sus asuntos, responsable, ecuánime, analítico y frontal; fuera de lo institucional y profesional el es jovial, alegre, cariñoso, juega frontón, le gusta nadar, andar en bicicleta, pero su pasión es la charreada; dice que “casi todo es negociable”, pero confiesa que el único lugar donde cede, donde no hay acuerdos, es en su casa con su esposa y con sus hijas.

El senador de Morena ha contado que cuando tenía cinco años observó cómo un grupo de policías retiraba con violencia a una artesana de la Plaza Central de Comitán: “Ese hecho me llevó al camino de la política para evitar todo tipo de injusticias”.

Y por si no sabían de donde viene el origen del apodo “Jaguar Negro” también el mismo lo ha comentado que encontró su sobrenombre cuando hacía rafting en la selva Lacandona y se topó con ese felino: “De acuerdo con la leyenda, tú traes el espíritu, tú eres jaguar dentro de ti”, le dijo un lacandón. Por eso a Chiapas, destaca, lo trae hasta en el tono de piel.

También presume ser el mejor anfitrión, pues le encanta enfundarse en un mandil, prende el asador y, acompañado de una cerveza, prepara la mejor carne asada para sus invitados.

Siempre recuerda su origen;

desde pequeño comenzó a trabajar en las calles de Comitán vendiendo artesanías, es algo que me honra mucho, que lo destaco mucho de mi vida porque me enseñó a ganarme el pan de cada día. Ya de joven tuve un negocio propio y eso me dio oportunidad de tener mayor conciencia de la vida.

ERA ha dejado muy en claro: En todo, desde el color de la piel. Traigo un arraigo muy fuerte a mi estado, lo amo profundamente. Siempre voy a estar al pendiente e impulsando su desarrollo, ya sea como servidor público o como ciudadano. Dicen que lo que hagas en el presente puede retumbar en la eternidad, y trato de que mi presente coadyuve, en la medida de mis posibilidades, a un mejor desarrollo, a un mejor Chiapas.

Hoy ERA es uno de los prospectos más fuertes a la candidatura del gobierno de Chiapas, tiene estructura, tiene carisma, tiene compromisos sociales y sueños por cumplir, muchos son los que siguen la trilla, las huellas sobre la ruta.

Chiapas sigue siendo verde y no por el Güero…

Todos los estados cambiaron su color epidemiológico, menos Chiapas, aplica del día 09 al 22 de Agosto…

La Secretaría de Salud (Ssa) federal actualizó este viernes el semáforo epidemiológico por coronavirus (COVID -19), que estará vigente en México desde el lunes 9 hasta el domingo 22 de agosto de 2021: sólo un estado del país tiene color verde y si ese estado es Chiapas aun cuando ya pasan las cifras oficiales de 90 casos en las últimas 48 horas, lo preocupante es que sin 7 estados en rojo.

Y qué tal la declaración de la jefa de gobierno «Para nosotros estamos en naranja», así respondió Claudia Sheinbaum ante la publicación del Semáforo Epidemiológico federal, que ubica a la Ciudad de México en el color rojo, es el colmo.

La SSA informó que hasta este viernes suman 2 millones 944 mil 226 personas con COVID-19, con 243 mil 733 defunciones, 256 mil 246 defunciones totales (incluidas muertes sospechosas), y 476 mil 611 casos sospechosos totales.

El 33.79% de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.

México tiene una tasa de letalidad de 8.27%

La tasa de letalidad mundial es de 2.12%.

Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 3.34% de la población.

Los casos positivos de COVID en México representan el 2.32% de la población.

¡El primero en la paz!!

Se nos adelantó un grande, un hombre que hizo historia, el forma parte de la misma historia, carismático, con voz sin igual, fue un jilguero en las mañanas para muchos hogares, muchos crecimos escuchando su voz.

La vida se encargó de permitirme conocerlo y convivir con él, me enseñó muchas cosas del periodismo, siempre me decía “vamos bien Vítor” sos un chingón, eres un referente, con orgullo me lo decía, siempre le dije gracias a usted Maestro.

Maestro fue, pues tuvo muchos pupilos que se deben a él.

Agradezco a Dios y al universo haber coincidido en este plano, vuela Maestro, nos dejas mucho.

QEPD El Maestro Augusto Solórzano López mis sentidas condolencias a su apreciable familia, te abrazo Daniel Solórzano Sol mi alma abraza tu alma.

¡Viva Don Augusto!!

No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com