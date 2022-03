Asesoría Legal

El machismo es imposible acabarlo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La mayoría de las madres mexicanas aun cuando sus hijos tienen ya más de 20, 30 y 40 años, les siguen diciendo, “mi bebé”, mujeres manipuladoras de vidas de sus hijos, son las culpables de ocasionar un caos al interior de los matrimonios, las mujeres jóvenes son las que pagan los platos rotos porque sus parejas o esposos las abandonan con sus hijos para que ellas las mantengan, la mayoría de los hombres en México solo buscan a las mujeres y proponerles tener relaciones sexuales, no quieren ellos comprometerse más allá, incluso, las madres de éstos, muchas, son culpables por no orientarlos desde pequeños, no inculcarles el respeto a las personas ni a las mujeres, el machismo en México es la cuna internacional, y no se dice con orgullo, es una idiotez de la mayoría de los hombres mexicanos andar dejando hijos regados por todos lados, los encargados de impartir justicia para solicitar pensión alimenticia no hacen correctamente su trabajo, ha desaparecido las dependencias de apoyo a las mujeres, en este sexenio ha sido muy difícil el apoyo a las madres solteras, se deben endurecer las leyes, promover y presentar Proyectos de Decreto para que los hombres que no otorguen pensión alimenticia sean privados de la libertad sin derecho a fianza, concretamente, Mercadotecnia de México, ha solicitado al Congreso de la Unión endurecer las leyes en materia familiar, en concreto, la falta de suministro de Pensión Alimenticia, de igual manera, se ha solicitado mediante Proyecto de Decreto endurecer las leyes penales a hombres violadores solicitando la castración química o sustituida por la Pena de Muerte en México, leyes que se pueden y se deben aprobar, una cosa trae consecuencias con otra, el machismo desde los tiempos de las películas machistas de Pedro Infante y Vicente Fernández se han venido dando situaciones críticas a lo largo de la historia del machismo en México, sin embargo, es importante decir, que las mamitas de más de 60 años de edad son las causantes del machismo en México por permitir que sus hijos anden con una y otras novias, sin inculcarles valores a los hijos desde pequeños, aun mas, cuando dentro del hogar se practica la violencia familiar y son espectadores de tanta y tanta violencia ejercida, de la misma manera, cuando sus padres de los hijos varones son borrachos, es la misma historia, quieren y desean que sus hijos salgan iguales a ellos, la cadena del machismo sigue y sigue, es muy difícil acabar con el machismo en nuestro país, es por ello también tanta demanda de pensión alimenticia, desde casa vergonzosamente se les enseña a los hijos varones a ser machistas, a practicar la violencia familiar, es importante educar a los hijos con amor, a decirles lo que es bueno y lo malo también, a que lo malo no lo deben practicar, y que se deben respetar las personas en general, y más, las mujeres, de hecho, se debe proponer en los libros de texto gratuito, en escuelas particulares y públicas debería ser forzoso una materia del respeto a la paridad de género, abordar temas importantes como el machismo para combatirlo y erradicarlo, que todas las escuelas públicas y particulares tengan acceso a evaluaciones psicológicas y de igual manera se trate a los y las alumnas asuntos relacionados con los temas psicológicos y evaluaciones mentales, lo anterior, para una mejor calidad de vida para los jóvenes, empezar a erradicar en los hogares y las escuelas el machismo sería una gran y enorme ventaja, mientras haya madres alcahuetas, es imposible acabar con el machismo, es importante que los padres sepan que las niñas y los niños tienen los mismos derechos y no darle más prioridades ni oportunidades a los niños varones, ambos, niñas y niños son exactamente iguales, muy lamentablemente, este tema delicado e importante no se encuentra dentro de la agenda de los políticos, es lo que menos les interesa, sin embargo, es una prioridad y es muy importante combatir y erradicar el machismo, hay leyes para combatir las practicas violentas, pero no hay leyes para combatir el machismo, se debe crear, presentar como una propuesta, es importante que los alumnos de los diversos niveles académicos aborden este importante tema llamado, EL MACHISMO EN MEXICO, se combate de la siguiente manera, educar con amor desde el seno familiar, incluir en los libros de texto gratuito el tema mencionado, realizar evaluaciones mentales a los niños y niñas en todas las escuelas particulares y públicas, detectar a las y los niños maltratados para que sean sometidos a terapias psicológicos y poder entonces ayudarlos desde la escuela, lamentablemente, la dependencia denominada DIF en todo el país no hace absolutamente nada al respecto, y es, la dependencia indicada para erradicar también la violencia dentro del hogar y combatir el machismo, ya que las palabras DIF son (Desarrollo Integral para la Familia), cada uno de los empleados de esta dependencia deben estar realmente capacitados para enfrentar este delicado tema, de igual manera, retirar de las pantallas y combatir toda película con mensajes machistas, misóginos y acciones violentas en contra de la familia, situación que se debe presentar ante el pleno del Congreso de la Unión, no es bueno que una madre de un bebé diga que le gustan mucho las mujeres, convirtiéndolo así a futuro en un machista y un misógino, inculcar el respeto desde el hogar y no ser alcahueta o alcahuete desde que están pequeños los hace verdaderas personas valiosas con valores bien fundados.