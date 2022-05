El Pueblo es inocente; gobierno atarugado

Poder y Dinero

Desde la última semana de enero de éste año, en el noticiero que conducimos en MVS Radio, en la ciudad de México, abrimos todos los días con un resumen de la pandemia en el mundo. Veíamos venir lo que nuestros científicos connotados de la Cuarta Transformación no veían o no querían ver: la estela de muerte que podría caer sobre el país.

No somos adivinos, ni mucho menos científicos epidemiólogos: simplemente veíamos con el sentido común periodístico que esto podría salirse de control a los chinos y propagarse rápidamente por todo el mundo.

China tomó en esos momentos, el control de las ciudades infectadas y cerró sus fronteras. En las medidas drásticas, como nunca se vieron, ni se verán, en México, aisló a los enfermos en sus casas y departamentos. Les dio comida, dinero y todo lo necesario para sobrevivir. Suspendió los contratos inmobiliarios para que durante el tiempo en que no trabajaban los inquilinos, no se les cobrara la renta. Al mismo tiempo, creó toda una estrategia para evitar que el número de muertos se propagara.

Un país con restricciones de libertad, especialmente la de expresión, limitó el tránsito de personas. Pese a ello, se veían imágenes de enfermos en las calles y muertos en las avenidas.

Ese fue el momento, a principios de febrero, en que la alerta estaba dada por la Organización Mundial de la Salud, de que la epidemia de Sars-CoV, más tarde que temprano llegaría a México. Hoy me puedo aventurar a decir que llegó desde la primera semana del 2020, cuando dio un repunte el número de muertos por neumonía atípica, como la calificaron los médicos, al desconocer el COVID.

En el programa empezamos a dar estadísticas, comentarios, entrevistas y todo un caudal de información acerca de la epidemia china que se convirtió rápidamente en pandemia. En los últimos días de febrero, el nombrado responsable y vocero de la Comisión Consultiva de Salud Pública, minimizó el alcance de la enfermedad. Lo dejó como algo que “ya ocurría” como una “simple gripe”. Ahí están los testigos en video y audio.

Al paso del tiempo, poco a poco fue eliminando esa “minimización” del Covid y empezó a hablar de las medidas de higiene, distancia, tapabocas y pruebas. El camino que recomendaba eran las más baratas para el gobierno: la sana distancia, seguir en la calle para que la gente pueda trabajar y pagar impuestos; consumir para pagar IVA. No les importó una estrategia para que desde el inicio disminuir la circulación de personas, para que no se deteriorara el sistema económico del país. Simplemente, por ignorancia e incapacidad, dejaron pasar el tiempo, con lo que miles de personas han muerto por la falta de acciones inmediatas.

Al paso del tiempo López Gatell, ve que la magnitud de la crisis sanitaria de México y el Mundo, se le fue de las manos. Ahora acusa al Pueblo del crecimiento de la pandemia. Una acusación totalmente irracional e injusta.

Primero, veamos que el 70% de la población (esa que es clientela de Morena), necesita salir a las calles para obtener alimento y sustento para ellos y sus familias. Nunca, porque minimizó la trascendencia de la crisis, en un principio pidió que se usaran tapabocas. Una medida elemental para frenar los contagios en los países con más de 8 mil años de cultura como los mismos chinos. Mucha gente les hizo caso y murieron. La ignorancia, sin ser peyorativos, se convirtió en el campo fértil para el virus.

Además, el gobierno estaba desesperado por abrir las actividades económicas. Se entiende, pero tuvieron mucho tiempo para educar a las mayorías para evitar contagios. No lo hicieron. No gastaron un minuto de los tiempos oficiales en radio y televisión para informar a la comunidad. Parece que fue un acto premeditado, que acarrearía muchas muertes.

No se colocaron lavamanos públicos; no se impulsó una industria de tapabocas, no se pidió a empresas automotrices y maquiladoras que fabricaran respiradores; no se educó a las mayorías para evitar el contacto; no se les dijo a los prestadores de servicios qué medidas deberían aplicar. No se hicieron manuales, ni protocolos. Todo al aventón; a lo tarugo. Muchas muertes pudieron haberse evitado e incluso, en la economía, mucho menos hubiera sido el costo para las familias, el país y su gobierno.

