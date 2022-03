Desde mi Trinchera

Diego Victorio

El simulado cese del Secretario General de la Unicach

Su destitución no está sujeta a acuerdos, no es negociable vaya.

Hubo una instrucción desde un influyente piso de palacio estatal para deponerlo del cargo.

Inclusive, limpiar la institución de todo lo que esté ligado al todavía intocable Pascual Ramos García.

Un trabajo de inteligencia de la Secretaría de Gobierno, que llevó varios días, detectó que desde la Secretaría General de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se operaba grupos subversivos para contaminar la vida interna de la institución.

Las denuncias y pruebas -documéntales y confesionales- se guardan celosamente para, según una fuente, proceder contra el académico unicachense.

Me comparte datos un informante, respecto de que la orden que fue instruida desde el más alto nivel, también alcanzaría a las más de dos decenas de recomendados de Ramos García que, lo asistían en la perversa estrategia de crear disturbios en la atmósfera universitaria, para luego él apagarlos, con sus dotes de “yo tengo el control”.

Los ejemplos más visibles de Pascual Ramos, en cuanto al presunto nepotismo refiere, son el reparto de plazas a sus dos hijos, uno en la coordinación deportiva y otro en la matrícula de odontología.

Hasta aquí todo pareciera transcurrir con normalidad, respecto al cese de Ramos García que, a estas alturas ya debía estar en el proceso de contratación de abogados defensores, por el caudal de denuncias en su contra.

Pero no, no es así, mi fuente me confirma que Pascual y su familia busca protección y negociar su salida.

Nadie se explica quién pretende defenderlo de la implacable instrucción palaciega, que va en el tenor de cese fulminante.

Alguien aboga por Ramos García -y no es nadie del círculo cercano de la clase poderosa- para arrumbarlo en un espacio poco visible de la universidad.

Que esté en perfil bajo, mientras su tema se enfría entre la comunidad docente y estudiantil, la idea es sacarlo de los reflectores pero que no pierda su antigüedad unicachense.

Por cómo se mueve en el espectro educativo pareciese que algún afanoso elemento de la Secretaría de Educación estatal quiere hacerle un favor a Pascual Ramos, a pesar de que en palacio ya se decidió romper con él.

La carambola de tres bandas que se fragua en la Unicach va en el sentido de que Pascual emigre a la Dirección de Investigación y Postgrado, donde actualmente despacha Aurora Serrano Robles.

A la Secretaría General que deja Ramos arribaría Rafael Domínguez Salazar, un tipo que le debe su ascenso universitario a Ramos García, alguien de todas las confianzas del personaje que quieren desligar de la institución.

Es una simulación.

Ahora lo interesante es que da la impresión de que un segundón del edificio donde despacha Rosa Aidé Domínguez Ochoa, estuviese jugándole al Maquiavelo.

Y, otra, en la escena no aparece Rodolfo Calvo Fonseca quien, seguramente no permitirá que se atropelle las decisiones de palacio estatal ni los designios de la irritada base docente y estudiantil.

El tema, sin duda, dará para más. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Enrique Ureña, mostró tablas y habilidades para acordar con deudos de las personas que perdieron la vida en Oxchuc, tras el fatídico accidente provocado por un vehículo que prestaba servicios a la institución.

Empleados del IMSS habían sido retenidos y, ayer, tras una negociación fueron liberados. HASTA PRONTO.