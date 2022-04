Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El verde en Tapachula, como la canción del divo, en la misma ciudad, y con la misma gente…

• Militantes y simpatizantes amenazan con abandonar las filas del Verde Ecologista en Tapachula para irse al Tricolor.

• En el Comité municipal de Tapachula, No hubo restructuración, fue una imposición que rechazamos y repudiamos: simpatizantes

• Los del Verde Ecologista, Como “Juan Pirulero”, Cada quien atiende a sus candidatos.

Militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista allá en mi pueblo en Tapachula y otros municipios fronterizos, nos comentaron, que podrían irse a otro partido, es decir, amenazan con abandonar ese instituto político que no logrado una restructuración democrática en Tapachula, e irse a militar al tricolor, toda vez que en el comité municipal de Tapachula dejaron al frente del Verde en Tapachula a la hija de una líder que nunca tuvo una estructura sólida, no tenía nada más que la mistad con el que fuera gobernador de este estado. Por si eso fuera poco, dijeron, el fuego amigo se empieza a darse en la antesala del proceso electoral del 2021, ya que por un lado la dirigente estatal lleva consigo una lista de candidatos a ediles, diputados locales y federales, mientras que el ex líder, el diputado federal “chamula”, por su lado también le habla a líderes y ex candidatos o ex alcaldes prometiéndoles candidaturas con el argumento de que la decisión de los candidatos vendrá de arriba, de la cúpula de ese partido, por lo que lo que “otros, (as)” digan, no tendrá validez. Lo cierto es que el Verde en la costa no ha sido reestructurado con conciencia y transparencia por lo que varios simpatizantes y militantes amenazan con irse al tricolor porque el Verde con Morena se van aliar para poder derrocar al priato. Al decir de varios militantes huacaleros, la imposición que hicieran hace poco en el verde ecologista con la hija de la ”Chayito” (QEPD) en el comité municipal de Tapachula es una muestra clara de que la restructuración solo es parte de una propaganda, una publicidad porque al final impusieron -dijeron- a una chamaca que sabe de política, lo que nosotros sabemos de astronomía, sino miren al chamaco Zamora perdió la elección (aunque tampoco es un candidato bueno, cualquiera que compita con él le gana) rechazamos que hayan dejado en poder de la hija de Rosario (QEP), que dicho sea de paso -comentaron- nunca tuvo una estructura sólida, y su hija no es capaz ni de juntar a los de su cuadra, luego entonces como quieren enfrentar el proceso del 2021 con una estructura caduca, nula, vacía, estática, solo falta que la hagan candidata a la presidencia de Tapachula o diputada. Los del verde en Tapachula son, cuando mucho son la regidora y unos cuantos mozalbetes que la siguen. Sera por eso que el diputado federal Chamula RRM por su lado anda construyendo comités alternos con otros “lideres”, adujeron, al tiempo de amenazar con irse al tricolor y abandonar las filas del Verde Ecologista, por ser un partido que no es capaz de llevar a cabo una restructuración de manera diáfana y democrática. Lo de Tapachula no fue una reestructuración, más bien una imposición -dijeron- la cual no estamos de acuerdo por el contrario la repudiamos y rechazamos, ¿cuál renovación? interrogaron, si todo es como la canción del divo de Juárez, en la misma ciudad y con la misma gente. El verde se ha convertido en un juego de Juan Pirulero donde cada quien quiere meter a sus candidatos y dicen que hasta un tal Agustín enviado por un funcionario de gobierno ya se fue a instalar al comité estatal para construir la alianza Vede-Morena , mientras algunos comités los deja en manos de familias como en Tapachula dizque por un sentimiento hacia la ex síndico de Tapachula la tal Chayo, pero, lo que deben entender, comentaron, es que en política, un partido no se debe manejar con el corazón, con sentimientos, por lo que ese partido en Tapachula está destinado al fracaso, sino al tiempo, lo más grave es que la líder estatal dentro de breve dejara el comité estatal para irse a pelear la alcaldía de su pueblo, según sabemos, acotaron. Bueno, pues lo que la militancia en Tapachula y otros municipios de la costa ya se calentaron y la denuncian los debe poner a reflexionar a los del Partido Verde en la entidad y a nivel federal, sino ahí que lo vean…sin comentarios

LA FGJE, APLICA LA LEY SIN DISTINGOS, CERO IMPUNIDAD: VILLANUEVA OVANDO

Olger Villanueva Ovando titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, informó que lograron vincular a proceso a Juan Carlos “N” por el delito de violación en agravio de una menor de 14 años de edad en el municipio de Tuxtla Chico. El fiscal agregó que de acuerdo a los datos de prueba ante el Órgano Jurisdiccional, quien realizó la valoración, decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá en el penal número 03 para enfrentar el proceso en su contra. Agregó el fiscal costa fronterizo que los agentes de la Policía Ministerial de esa Fiscalía a su mando detuvieron a Juan Carlos «N» dando fiel cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez por los hechos ocurridos el pasado 06 de septiembre en dicha localidad. Al final Villanueva Ovando acoto que, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca ha manifestado de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de los niños y las niñas en Chiapas, por lo que aseveró, que todos los casos están bien investigados y no habrá impunidad para nadie, caiga quien caiga, sea quien sea…Ver para comentar

LOGRO SIGNIFICATIVO DE LA FGR CONTRA LA DELINCUENCIA EN ESTA ENTIDAD

Y ya que estamos comentando el tema de fiscales déjame comentarte amigo lector que Alejandro Vila Chávez, delegado de la fiscalía general de la república en esta entidad que, a través de la delegación en nuestro estado, dio inició a la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de asegurar aproximadamente 627 kilos de cocaína. Vila Chávez agregó que según el informe Policial Homologado, personal de la Aduana en la garita que se ubica en el municipio de Huixtla, al hacer una revisión de rutina a un tractocamión acoplado a dos cajas, que trasladaba pacas de plástico reciclado, observaron algo sospechoso, por lo que de inmediato hicieron del conocimiento de la Policía Federal Ministerial (PFM) para su revisión. Agregó que al llevar a cabo la revisión de rutina dieron cunera que el contenido de las pacas de plástico, localizaron un total de 627 paquetes de forma rectangular, que contenían en su interior polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 627 kilos, por lo que detuvieron en el lugar a Julio “C”, conductor del tracto camión. Es así, -dijo- Tanto como el asegurado junto con el tractocamión y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, por el delito de contra la salud. Con esto la delegación de la FGR en Chiapas cumple con su cometido en no bajar la guardia contra la delincuencia organizada, por el contrario, vamos con todo…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Que poquita madre del Chuecón de allá mi pueblo, si el que fue en mala hora alcalde de Tapachula, pues, resulta que anda de lengua suelta diciéndole a sus pocos seguidores que a él ya le hablo el IBM del gobernador para dar la venia de caminar en busca de la alcaldía de Tapachula, de nueva cuenta, por segunda ocasión, esto demuestra que no tiene hartazón el Chuecón y ya anda de deslenguado, pues por la boca muere el pez, por la boca morirá políticamente el Chuecón…sino al tiempo…ver para comentar…La que dicen ya se separó de la alcaldía es la de Suchiate, la Fiona Eloina porque quiere repetir número, color y figura, aunque la figura siempre la tendrá regordeta, pero bueno se vale soñar porque se sabe que allá en ese municipio fronterizo ya hicieron las pases el tal Mandiga y la Loba quienes también van por la grande y la Fiona Eloina se las verá a palitos sino hay que lo vea la Fiona, amigo y estimado lector, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK