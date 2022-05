Asesoría Legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante que todos los padres aun cuando se distancien de sus esposas o parejas sigan aportando pensión alimenticia para sus hijos e hijas, los bebés nos traen felicidad y luz a nuestras vidas, la vida tarde o temprano cobra las facturas muy altas por haber abandonado a sus hijos e hijas, de hecho, el machismo muy arraigado en México es debido también a tanta basura de películas dirigidas por directores misóginos y machistas, las llamadas “época de oro” con Pedro Infante y Vicente Fernández, donde aparentemente se la pasan de cantina en cantina y teniendo muchas mujeres, esa es la basura que Televisa presentaba para las mentes débiles de esos tiempos, por ello, los bisabuelos, abuelos y padres se quedaron en esa época, contribuyó muchísimo para que existiera machismo en todo el país, más arraigado en la Ciudad de México, gente que todo imita lo que ve en la pantalla, México con esa porquería de películas casi casi se convirtió en la cuna del machismo, y hasta la presente fecha, pasan en algunos canales películas de esa época envenenando la mente de hombres que de la nada se convierten en machistas, golpeadores y dejando hijos regados por todos lados como si fuera un orgullo, Jesús Emmanuel es mi sobrino, lo quiero como a mi propio hijo y lo puedo adoptar, su padre ha abandonado a su madre, mi sobrina, a la que quiero inmensamente, su padre de Emmanuelito no se lleva precisamente los aplausos, no soy quien para juzgar, pero proviene de gente machista, gente que cree que tener hijos regados por todos lados es un enorme orgullo, pero, es una cobardía, de hecho, pienso tramitar como abogado la anulación de su apellido, pues de nada sirve, los hombres creen que es más importante su apellido en un bebé que dar pensión alimenticia, este sujeto es un desobligado, es un claro ejemplo del machismo, poco le importó abandonar a su hijo, cree que tener un hijo es mandarle dinero cada mes y mentir diciendo que gana muy poco como chofer, siendo que los choferes de transporte de carga son los que más ganan, como abogado y tío de mi sobrino podría proceder legalmente contra este sujeto y meterlo a la cárcel por falta de pensión alimenticia y como manda de vez en cuando, se le denomina, insuficiente pensión alimenticia, este delito es grave, se persigue por querella, en automático amerita pena privativa de la libertad, pierde derecho de familia y se solicita una restricción para no acercarse a Emmanuelito y su mamá, así como de no molestarla por medios electrónicos, en general, hay madres que todo le consienten a sus hijos convirtiéndolos en unos don juanes y machistas, mamás que a los 20 años aún les dicen a los parásitos de sus hijos “mi bebé”, haciéndolos unos inútiles, y, este es el resultado, abandonan totalmente a sus hijos, no diré el nombre de este sujeto, pero de algo si estoy muy seguro, si ella me lo pide, puedo demandar y meterlo a prisión y yo me hago cargo de mi sobrino pues lo quiero como mi propio hijo, de hecho, soy el único tío con el que veo que se siente bien cuando lo cargo porque casi casi se duerme en mis brazos, los bebés en general merecen todos los respetos del mundo, son seres indefensos y son las madres quienes se hacen cargo de ellos, los padres, pues casi el 87 % son unos seres desobligados dejando hijos regados por todos lados, la mente machista es fomentada por lo que ven en los programas televisivos, no todos en general pues hay muchos programas que llevan y aportan un mensaje, pero, las películas de la época de oro deben ser clausuradas totalmente en México, tal vez mucha gente de la Ciudad de México siga a Pedro Infante, sin embargo, las mentes cuando son débiles practican lo que ven, eso genera machismo, y eso, se debe erradicar, se debe crear un Proyecto de Decreto y enviarlo a la Comisión de Cinematografía del Congreso de la Unión y solicitar que no saquen más esas películas que la verdad, no son orgullo nacional, eso es orgullo para quienes practican la violencia, consumen alcohol y se la pasan en las cantinas, lo importante aquí es frenar totalmente lo que acaba diariamente a México, el machismo mexicano, son películas y novelas que no aportan absolutamente nada a la sociedad mexicana, dañan la mente de quienes lo ven, bien, Emmanuelito es un niño muy tierno, es un bebé que llegó a darle luz a la vida de su mami, de su bisabuela y de todos su familiares maternos, no paternos, creen que llevar unos juguetitos los abuelos paternos muy rara vez con eso el bebé va a comer, divertirse y se va a cuidar solo, podría señalar que también son unos machistas al permitir que un sujeto como su padre se convierta en un desobligado, esa, es la educación baja que un sujeto recibe, si es que tiene educación porque lo dudo mucho, hay que recordar que los choferes casi siempre tienen un amor en cada lugar a donde acuden frecuentemente, sin embargo, como tío y casi casi padre de Emmanuelito podría yo accionar legalmente en contra de este sujeto si su mami de Emmanuelito me lo pide, de hecho, el mugroso apellido denominado “Metelin” (que hasta parece albur) no sirve de nada, es más fácil que las madres que son abandonadas por sus cónyuges pueden solicitar legalmente ante un juez el retiro del apellido sustentado en el abandono que los padres machistas como este sujeto hacen, las madres deben darle sus apellidos como madres solteras porque de lo contrario los desobligados, machistas y misóginos tarde o temprano regresan para “robarse” a los bebés llenándose la boca que es su hijo y que nadie puede quitárselos, Emmanuelito es como mi hijo y voy a adoptarlo como tal si su madre me lo permite, no voy a permitir que Emmanuelito padezca privaciones por un sujeto desobligado, se las leyes y se cómo aplicarlas, siempre, mediante una denuncia legal es cuando a los hombres machistas se les puede someter y restringir para que no se acerquen a sus hijos y ex cónyuges, las autoridades que digan que los padres que den pensión alimenticia y a la vez tienen derecho de convivir con sus hijos, entonces, no saben las leyes, no saben aplicarla y tampoco nada tienen que hacer detrás de un escritorio impartiendo justicia, como tampoco la mayoría de los ministerio públicos saben sus funciones, a estos sujetos hay que castigarlos y sancionarlos severamente con pena privativa de la libertad, quiero mucho a mi sobrino y cuenta con todo mi apoyo, Emmanuelito es un bebé lleno de luz, alegría, un bebé al que hay que proteger, cuidar y enseñarle el camino del bien para que el día de mañana no sufra.