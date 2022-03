En el ejercicio del poder… ¡Poder!

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

Cuando Adolfo López Mateos concluyó su mandato, la relación afectuosa, la relación afectiva con Díaz Ordaz se truncó, al grado de que en cierta ocasión le preguntó al que fue su secretario particular: “¿Qué le habré hecho a Gustavito que me trata tan mal’, la respuesta fue: “Señor, usted lo hizo presidente”

Para los poquitos que me leen les platico que por una semana no escribí, confieso que no ha sido por falta de interés, sino que en una especie de ilusión esperaba mejores escenarios económicos, de salud, de seguridad, o social; sin embargo, de no ser por la captura del “marro”, no habría nada positivo que contar.

La complicada crisis financiera que atraviesa México: (el PIB nacional registra la mayor contracción histórica en el segundo trimestre del 2020 equivalente al 17.3% respecto del primer trimestre del mismo año) los sectores industriales y de servicios tuvieron el mayor frenón económico actual del -26.0% y -15.6% respectivamente. Cabe señalar que la economía ya venía mostrando un comportamiento recesivo antes de la llegada del terrible y muy mencionado virus; otro dato desalentador es el Indicador Global de la Actividad Económica, se desplomó 21.6% anual en mayo, caída histórica desde febrero de 1993, es de mal gusto machacar pero es parte del deber decir la verdad, la caída de este indicador significa un retroceso de 11 años en términos de actividad económica, otro efecto negativo de la economía son los del sector externo, las exportaciones petroleras registran una contracción de doble dígito por cuarto mes consecutivo, sin embargo es de notarse la recuperación en el valor de las exportaciones no petroleras, lo que posiblemente normalizará las cadenas de suministro de los productos.

Respecto a la situación de salud en México derivado de la pandemia Covid-19 que a la fecha ha dejado casi alrededor de 48 mil muertos, México ha impuesto otro récord en el registro diario de casos registrados del Covid-19 y en cuanto a defunciones ya somos el tercer país que presenta el mayor número de fallecimientos por día; otro de los flagelos es la ola de asesinatos, es decir, la incidencia delictiva. México registra un aumento en el índice de violencia entre el año 2019 y 2020, se reporta oficialmente más de 54 mil asesinatos alcanzando niveles récord, lo que representa otro revés en los esfuerzos para combatir la criminalidad.

Como puede observarse la pandemia del Covid-19 y los homicidios dolosos, más el lastre de la economía en picada convierte a nuestro país, pese a los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad, en un país disminuido, en un creciente luto y con una población empobrecida y desigual, lo que debe obligar a la actual administración a emprender acciones institucionales correctivas que den pronto resultado para controlar las crisis: económica, de salud e inseguridad.

Esta es una realidad que nos obliga a esta generación de mexicanos a replantear la relación social y política entre los gobiernos locales y federales y sobre todo con el pueblo mexicano, ninguno podrá solo, se necesita la unidad mexicana para enfrentar con genuinidad esta apocalíptica crisis.

Resalto que no ha bastado con entregar programas sociales, como se combate la disminución a la pérdida de empleos de más de 12 millones de personas entre formales e informales, ni las atenciones y estrategias implementadas para enfrentar la incidencia de los contagios por el coronavirus, como son los escasos programas de detección o test disponibles para la correcta contabilización y eficaz vigilancia de los contagios (plan centinela).

Independientemente de la postura o ideología política que tengamos cada mexicano, en un país donde más de la mitad de la población se considera en situación de pobreza, más todas las crisis que gravitan en toda la república a casi dos años del gobierno actual el presidente aún conserva una alta aceptación política, lo que lo hace un político que esperamos cumpla a millones de mexicanos en la atención básica que hoy padecen una brutal pobreza, la trágica pérdida del empleo y el derramamiento de sangre por la violencia.

En ese marco nuestro presidente debe avanzar de manera significativa en el establecimiento de un estado de bienestar, de seguridad y los derechos sociales que le son inherentes, lo que sin duda será respuesta a todos los mexicanos que lo llevaron a la presidencia de la república; concluyo haciendo una analogía sobre la anécdota entre Ordaz y López Mateos. (En este caso el pueblo sería López Mateos) y para tal efecto parafraseo “¿Qué le habré hecho a Gustavito que me trata tan mal?”:

-Usted lo hizo presidente.