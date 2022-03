Comentarios Políticos

Armando Domínguez

En las elecciones del 2021, ¡Todos ganaron!

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), la coalición conformada por el PVEM, PT y Morena arrasó con nueve de 13 diputaciones federales en Chiapas. Destaca el caso del distrito 13 en Huehuetán, donde Luis Armando Melgar Bravo obtuvo el 63.3% de la votación; es decir, un total de 57 mil 606 votos. Melgar Bravo regresa al Congreso de la Unión, luego de que fuera senador y de su trabajo político durante años en la entidad. Otros casos de éxito como el de Melgar Bravo, se repitieron en los siguientes distritos, donde esta misma alianza resultó vencedora frente a la conformada por el PAN, PRI y PRD. Aquí la lista de candidatos de la coalición ganadora en Chiapas: Distrito 01 Palenque, con Manuela del Carmen Obrador Narváez, Distrito 02 Bochil, con Adela Ramos Juárez, Distrito 06 Tuxtla, con Jorge Luis Llaven Abarca, Distrito 07 Tonalá, con Manuel de Jesús Narcía Coutiño (Manaco), Distrito 08 Comitán, con Ismael Brito Mazariegos, Distrito 09 Tuxtla, con Adriana Bustamante Castellanos, Distrito 10 Villaflores, con Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Distrito 11 Las Margaritas, con Roberto Antonio Rubio Montejo, Distrito 13 Huehuetán, con Luis Armando Melgar Bravo. Todos ellos ya pueden ser gobernadores.

En las contiendas electorales hay ganadores en las boletas y hay ganadores en posiciones logradas, como el presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar, quien resultó afortunado, muchos amigos de él lograron excelentes posiciones políticas. Hay quienes dicen que la jornada electoral inicia cuando termina una, estamos en el inicio del camino hacia el 2024, aquí en Chiapas le fue bien a ERA, sus aliados y amigos en distintos municipios y distritos se posicionaron al lograr triunfos en diputaciones federales, locales y en muchos Ayuntamientos, siglados en diferentes partidos políticos como el Verde, PT, Pes, Morena, y RSP. Fue muy respetuoso de las formas y fondo, no se involucró directamente, sabe de tiempos, ya vendrá el de él, sus piezas inician movimientos, para nadie es un secreto que tiene el sueño de gobernar, Chiapas. Fue una campaña sui géneris, diferente a otras anteriores, pero los que tenían que ganar, ganaron, el tablero electoral institucional, al final no cambió tanto, creo el ejecutivo entregó buenas cuentas, algunos piensan que fue experimentado de lo que vendrá, es probable así sea, solo que ya habrá otras circunstancias y por supuesto otros intereses en la vida política de Chiapas.

El exdelegado del IMSS en Chiapas, el médico Miguel Ángel Navarro, logró convertirse en el próximo gobernador del Estado de Nayarit. Un personaje que cuando estuvo en Chiapas, supo ganarse infinidad de amigos, muchos de ellos de la sociedad chiapaneca y otros entes políticos como el senador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien guarda una extraordinaria amistad desde cuando fungió de delegado del IMSS con sede en Tapachula. Además, el personaje de Nayarit, es un reconocido médico a nivel nacional por sus aportaciones en materia de salud al pueblo de México, y que desde hace muchos años también por sus ideales en favor de los que menos tienen logró conocer al ahora presidente de México, López Obrador, y muchos otros personajes de MORENA, donde comulga con sus labores partidistas. Congratulaciones al Nuevo gobernador electo de Nayarit.

Para finalizar…

En medio de discursos muy polarizados, cada bando exclama victoria tras las elecciones del domingo; todos explican las razones de lo que quieren comunicar como un éxito personal o institucional. Pero en realidad los resultados de la contienda electoral más grande en la historia de nuestra democracia —en donde votamos por más de 20 mil cargos— nos dejan con un panorama muy plural para el devenir político de México de los próximos años. Empecemos por el Congreso de la Unión. Aquí solamente se renovó la composición de la Cámara de Diputados. Con los conteos rápidos elaborados por el Comité Técnico Asesor del INE, sabemos que en cuanto a diputaciones la coalición Morena-PT-PVEM tendría un total de entre 265 y 292 curules, o una mayoría absoluta que es suficiente para la aprobación de iniciativas de ley, incluyendo al instrumento de política pública más importante: el Presupuesto de Egresos de la Federación. No obstante, no contaría con la mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara) para aprobar, por ejemplo, reformas constitucionales. Esta composición legislativa no es ningún tema nuevo para México. En los sistemas presidenciales sin segunda vuelta, no hay nada más natural que no contar con amplias mayorías. En este contexto, hay que recordar que la democracia se trata de negociar, de contraponer diferentes puntos de vista, y de construir los consensos, especialmente en los legislativos. A nivel estatal, los resultados preliminares de cada uno de los Organismos Públicos Locales Electorales indican que Morena y sus aliados ganarían 11 de las 15 gubernaturas. Si bien los partidos de oposición obtuvieron mayorías legislativas en algunos estados donde no se eligieron gubernaturas (como en Jalisco, Durango, Guanajuato, y Yucatán), con los triunfos en estas elecciones, alrededor de 56 millones de mexicanas y mexicanos —o cerca de un 45% de la población nacional— vivirían en una entidad con un gobierno local encabezado por Morena. A esto hay que agregar que, salvo en Michoacán y Zacatecas, Morena también se perfila —sea por sí solo o en coalición con otros partidos— para obtener la mayoría en las legislaturas de los estados en donde también ganó las gubernaturas. Por último, está la gran sorpresa en la Ciudad de México. A pesar de la evaluación positiva de la Jefa de Gobierno a lo largo de su gestión y que creció incluso en plena pandemia, la oposición resultó elegida en 9 de las 16 alcaldías de la ciudad. Esto va más allá de los mensajes que pudo articular la oposición en la capital: hay insatisfacción en cuanto al manejo de los aspectos sanitarios y económicos de la pandemia, aunados a la tragedia de la Línea 12 que aún sigue sin respuesta. La polarización en la Ciudad de México es una realidad, y también hay que decirlo en todas sus letras: donde Morena se dividió, perdieron sus candidatos. Si bien todas las fuerzas políticas tuvieron alguna victoria, también queda claro que Morena se ha consolidado como una fuerza política en todos los niveles de gobierno. Gana más cuando sabe sumar e integrar coaliciones amplias. Cuando los políticos se olvidan de su principal tarea —hacer política— es cuando llegan las derrotas. La lección de la contienda de este año: es tiempo de sumar y de incluir, y de que México, unido, haga una nueva historia.

